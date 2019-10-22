Рок-группа «Крематорий»: хорошо ли вы знаете их песни?

В воскресенье, 27 октября, в 18.00 в ресторане «Макс Брой» состоится концерт культовой рок-группы «Крематорий» (18+). За 36 лет своей успешной истории этот уникальный коллектив сумел накопить обширную коллекцию песен, не подверженных влиянию ни времени, ни моды. Созвездие героев крематорского эпоса словно собрание городских легенд с их яркими историями и судьбами. По сути, этому коллективу удалось создать собственную субкультуру со своим мировоззрением, стилем и философией.

Причислить ее творчество и ее поклонников к строго определенному музыкальному направлению — занятие абсолютно бесполезное. Гремучая смесь жанров, красивых мелодий, притягательного вокала, эксцентричных рифов и взрывного драйва в сочетании с выразительными и легкими текстами создают ту самую уникальную музыкально-поэтическую палитру этой великолепной московской команды под управлением ее бессменного лидера, исполнителя и автора песен Армена Григоряна.

Его неувядающие Таня, Эльза, сексуальная кошка, маленькая девочка, брутальные обитатели Катманду и Амстердама, страшилки из города Зомби и даже люди-невидимки посетят город Владимир вместе с самым веселым на этой планете ансамблем. В ожидании его предлагаем вспомнить самые известные песни группы с помощью этого теста.