Ревнивец спалил автомобиль соперника

Причиной возгорания автомобиля ВАЗ-21015 на улице Мира в Гусь-Хрустальном стал поджог. А причастен к поджогу 34-летний местный житель. Оказалось, что в день случившегося мужчина, будучи нетрезвым, пришел к своей девушке мириться, но дверь квартиры ему никто не открыл. Выйдя на улицу, он обратил внимание на припаркованный во дворе дома автомобиль, принадлежащий бывшему мужу девушки. Ревнивец предположил, что мужчина является препятствием в их взаимоотношениях и решил уничтожить машину «соперника».

Заведено уголовное дело.

Он поджег сиденье авто и скрылся. Машина была полностью уничтожена огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Мурома угнала иномарку у родственников своего бывшего парня и влетела на ней в дом. Закончилось «приключение» уголовным делом.

Ольга Ефремова

Фото: gorod.dp.ua