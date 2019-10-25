Рецидивист укусил полицейского за бедро

Не успел освободиться из колонии и вновь за старое. 32-летний житель города Меленки вновь привлечен к уголовной ответственности за применение насилия к представителю власти. 7 октября нетрезвый мужчина, находясь в центре города, вел себя вызывающее, приставал к прохожим. К хулигану подошли полицейские, но это не помогло. Мужчина переключился на стражей порядка. Ударил одного из полицейских по лицу и разбил ему губу. Затем хулиган укусил сотрудника полиции за бедро. Мужчину доставили в отделение.

— По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Задержанный уже дважды был осужден за применение насилия к представителям власти.

По приговору Меленковского районного суда он уже провел в колонии два года. В сентябре текущего года мужчина только освободился.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Мурома ударила и покусала полицейского. Страж порядка пытался утихомирить разбушевавшуюся женщину.

Ольга Ефремова

Фото: versiya.info