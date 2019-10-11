Ремонт в детской поликлинике вызвал миграцию врачей

Во Владимире начала активно ремонтироваться первая детская поликлиника. Работы ведутся сразу в пяти её филиалах. На капитальный ремонт учреждение получило более 60 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Большая часть средств, порядка 40 миллионов, выделена на ремонт здания на Студеной горе. Третий этаж закрыт полностью. В помещениях рабочие меняют сантехнику, двери, полы, штукатурят и красят стены. Капитальный ремонт коридора и кабинетов идёт уже второй месяц. Год назад таким образом обновили первый этаж.

— Делаем облицовку, ставим двери, штукатурим. В общем весь этаж полностью. Стены старые, естественно, приходится выравнивать что-то. Нам сказали закончить до Нового года, но объем очень большой. Работаем в усиленном режиме: с одним выходным на неделе, а то и вовсе без выходных, — рассказал «Призыву» мастер по ремонту.

Родители с детьми с пониманием относятся к ремонту и готовы к временным трудностям. Но для тех, кто в поликлинике давно не был, сегодняшний режим стал полной неожиданностью.

— Поднимаюсь с ребёнком на третий этаж, тороплюсь успеть на приём перед работой, а мне рабочий на лестнице проход загородил. Я немного опешила, конечно, — рассказывает мама маленького пациента Яна. – Хорошо, что был налажен приём в другом кабинете. Все мамы без бахил сидели, но оно и понятно: когда идёт ремонт, о каких санитарных нормах можно говорить?

Руководство поликлиники рассказало, что ремонтировать «под ключ» собираются второй и третий этаж. Действительно установлены сроки до конца декабря. Пока ведутся работы, врачи «мигрируют» не только по кабинетам, но и по филиалам.

— Сейчас из-за ремонта мы вынуждены частично переселяться в другие филиалы. Дневной стационар для детишек временно переехал в отделение санаторно-курортного лечения на Стрелецкой. Там у них отдельный вход предусмотрен, поэтому мы соблюдаем все СанПиНы. Единственное, конечно, это стесненные условия. И перевести туда все наши 27 коек мы физически не смогли. Потом дневной стационар переедет оттуда – либо на ул. Ленина, 53, либо на Н. Дуброву, 22. После того как отремонтируются эти помещения, — пояснила «Призыву» Людмил Макарова, заместитель главного врача по медицинской части. — На Нижнюю Дуброву, 11а, уехал невролог, потому что в его кабинет на 2-м этаже переехал педиатр с 3-го этажа. Офтальмолог, не перевозя всё оборудование, тоже переехал на Нижнюю Дуброву, и ортопед уехал туда же. Сейчас на 1-м этаже мы делаем кабинет эндоскопии. Мы его пролицензировали. К нам пришел специалист-гастроэнтеролог, будет проводить здесь ФГДС. Но пока временно здесь разместился физиокабинет.

Будет закуплено медицинское оборудование на сумму более 22 миллионов рублей.

К слову, недавно на первом этаже филиала на Студеной горе заработал инфомат. Теперь с помощью него мамы могут записать ребёнка к педиатру через Интернет прямо из поликлиники. А врач потом сам по электронной записи запишет пациента к необходимому специалисту. Всю эту модернизацию затеяли в рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации». Сейчас в поликлинике стоит задача избавиться от очередей и сократить время пребывания пациентов.

В поликлинике решается вопрос и с кадрами. Недавно сюда на работу устроились четыре молодых педиатра, все выпускницы Ивановского медуниверситета. Но проблема с узкими специалистами остаётся. На 30 тысяч пациентов работает всего один окулист.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что новые детские поликлиники во Владимире строить не собираются.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»