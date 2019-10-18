Ремонт дорог и теплосетей отныне будут согласовывать

Копать ямы, ради ремонта теплосетей разрушая новый асфальт, больше не будут. Новый руководитель владимирского филиала «Т Плюс» Олег Грошев уверяет, что наладил диалог с мэрией, и теперь дорожный и коммунальный ремонты будут проводиться в общей связке. Первый шаг к успешному сотрудничеству сделан. Мэрия согласна с тем, что инвестиционная программа по реконструкции трубопроводов будет продлена с 2023 по 2035 год. Объем же работ останется прежним. Только теперь план будет выполняться.

Износ сетей за пятилетку снизился с 70 до 55%, а процент потерь тепла — с 14 до 11 %.

В 2020 году теплосети будут отремонтированы на сумму 150 миллионов рублей и заменены на сумму 350 миллионов рублей. За годы выполнения инвестпрограммы инвесторы вложили порядка 2 миллиардов рублей. Это в три раза меньше, чем изначально планировали. Основная причина как раз в несогласованных планах ремонта дорог и сетей. Когда доходит дело до замены труб, оказывается, ремонт дорог в этом году здесь не запланирован, а коммунальщики не готовы делать все за свой счет.

Олег Грошев, руководитель владимирского филиала «Т Плюс»

График был не проработан ни проектов, ни технических заданий. Он был определен в большей степени деньгами.

Поработав с городом по развитию инфраструктуры и изучив план развитию города, было предложено синхронизировать эти графики и прийти к одному знаменателю.

В этом году основной объем инвестиционной программы завершен. По словам Олега Грошева, во Владимире осталось 99 разрытий. Все их должны закопать и провести благоустройство до ноября. На 39 объектах еще должны положить асфальт, на 30 осталось засеять газон.

Как «Призыв» сообщал ранее, чтобы увеличить объем ремонта теплосетей , нужно повышать тарифы для населения.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»