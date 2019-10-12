Реконструкция аварийного моста обойдется в 80 миллионов рублей

Похоже, решение вопроса с ремонтом аварийного моста в Камешково сдвинулось с мертвой точки. Уже в ноябре местные власти собираются выставить на торги выполнение работ по составлению проектно-сметной документации. Зимой этого года путепровод через железную дорогу по улице Коруновой-1 обследовала фирма «СПЕКТР». А в конце сентября управление ЖКХ города Камешково подготовило техническое задание на разработку проекта реконструкции моста. Предварительная стоимость ремонтных работ путепровода составляет 80 миллионов рублей.

— Реконструкция подразумевает устройство мостового перехода с новыми габаритами под современные проектные нагрузки А14 и Н14, а также с тротуарами шириной 1,5 метров, оборудованными перильными ограждениями для комфортного и безопасного движения пешеходов по обеим сторонам искусственного сооружения, — сообщил «Призыву» Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района.

Сроки ремонта моста в Камешково постоянно отодвигались.

Сначала районные чиновники обещали закончить ремонт до конца 2017 года. Но началу реконструкции постоянно что-то мешало. То отсутствие денег, то погодные условия. «Призыв» побывал на месте в августе этого года и убедился, что мост рассыпается. По крайней мере, ходить пешеходам по нему небезопасно. Выполнят ли свои обещания власти Камешково в следующем году, пока не известно.

Ранее «Призыв» сообщал, что к решению проблемы с финансированием аварийного путепровода готов подключиться департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области, а именно – включить ремонт в федеральную программу. От районных чиновников требуется лишь предоставить полный пакет документов, включая проектно-сметную документацию.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»