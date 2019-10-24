Реформа с транспортными картами терпит крах

Инвалида второй группы Маргариту заставили повторно платить за проезд, потому что не поверили ее электронной транспортной карте льготника. Уверения владимирской мэрии об удобстве использования безналичной системы оплаты проезда для льготников не подтвердились. Кондукторы в автобусах и троллейбусах ежедневно требуют показать удостоверение инвалида жительницу Владимира, хотя новый единый социальный проездной имеет и ФИО, и фотографию. Изначально мэрия призывала всех льготников оформить электронную версию проездных, подчеркивая, что больше никакие документы в общественном транспорте не понадобятся.

— Постоянно нарываюсь на грубость кондукторов. Один раз кондуктор посмотрела на карту и на меня и с ехидством спросила: «И кем это надо работать, чтобы на пенсию выходить в 40 лет?» — рассказывает Маргарита. — Почему нужно так унижать человека!? Сегодня дело пошло дальше. Я ехала на троллейбусе, вошел контролёр и, посмотрев мою карту, стал требовать с меня удостоверение по инвалидности, хотя нигде на сайте «Владикарда» нет такой информации. В итоге потребовали оплатить проезд. Это возмутительно.

Кондукторы придираются к льготникам с электронными транспортными картами.

В мэрию уже поступали похожие жалобы. О проблеме чиновники знают, но разводят руками и пеняют на перевозчиков.

— Администрация направила рекомендации всем перевозчикам. Но многие из них ссылаются на постановление губернатора о единых социальных проездных, где предъявление документов — обязательное требование. Но оно было по поводу бумажных проездных, — поясняют в пресс-службе администрации города.

Льготники возмущаются, что ни при оформлении транспортных карт, ни при их выдаче никто в многофункциональных центрах и компании «Владикард» не предупреждает, что нужно возить с собой документы. Как вообще обычный пенсионер или инвалид может подделать карточку со штрихкодом, чипом и с многочисленными уровнями защиты, о которых говорили в нижегородской компании «Ситикард», что и поделилась своими разработками с Владимиром.

Транспортные карты активируют и пополняются через киоски Роспечати.

К ноябрю реформа с транспортными картами должна быть запущена в полную силу. Но всем уже понятно, что сроки компания «Владикард» не выдержит. В процессе запуска сменился директор, происходили сбои на этапе выдачи и пополнения карт. Так и не запустили личный кабинет владельцев транспортных карт. По жалобам пассажиров, валидаторы в автобусах и троллейбусах продолжают сбоить: то зависают в процессе оплаты, то вообще не работают.

Сегодня владимирцам выдано 19,1 тысячи льготных транспортных карт. Льготников же на 10 тысяч человек больше. Бумажными социальными проездными ежемесячно пользуется порядка 30 тысяч жителей.

Также выдано 8,4 тысячи обычных транспортных карт, которыми можно пользоваться как в автобусах, так и в троллейбусах на любых маршрутах. Пополнять их пока можно только через киоски Роспечати. Также обещали подключить до конца года возможность внесения средств через «Сбербанк онлайн».

Как «Призыв» сообщал ранее, кондуктора в автобусах и троллейбусах хитрят с валидаторами. Берут банковские карты пассажиров в свои руки, прикладывают к устройству и сообщают, что платеж не прошел, требуя наличку. В итоге пассажиры платят дважды.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»