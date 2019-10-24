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Редкое заболевание выявили у воспитанников детского сада

Группу закрыли на карантин

Полузабытая инфекция напомнила о себе в Гусь-Хрустальном. В детском саду № 27 зафиксирована вспышка скарлатины. Редкая для настоящего времени болезнь диагностирована сразу у пяти малышей. Сейчас группа, которую они посещают, закрыта на карантин. Комплекс противоэпидемических мероприятий продлится 21 день.

Это заразная болезнь. Поэтому сейчас по предписанию Роспотребнадзора медики проверяют всех контактных детей, ходят по домам. В группе риска все малыши, которые общались с заболевшими: родственники, друзья, соседи, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — В самой группе введены ограничительные мероприятия. На время карантина ее не смогут посещать здоровые дети, которые до этого были в контакте с инфицированными малышами.

Фото: foren.germany.ru

На первоначальном этапе скарлатину легко можно принять за ОРВИ, говорят специалисты. Все начинается с простого недомогания, слабости и першения в горле. Диагностировать болезнь чаще всего удается, когда на теле появляется мелкоточечная сыпь. Обычно она держится 3 — 7 дней и исчезает без следа. Язык становится зернистым и ярко-малиновым. Поднимается температура. Передается скарлатина воздушно-капельным путем.

Чаще всего скарлатиной болеют дети до 10 лет.

Скарлатина сегодня встречается редко. В определенном смысле это болезнь из прошлого. Но оснований бить тревогу нет, — пояснила «Призыву» участковый врач Городской клинической больницы № 5 Владимира Изабелла Ивкова. — Один ребенок приехал, привез в садик инфекцию. Но пока у него инкубационный период, внешне он здоров. Посещает дошкольное учреждение, иногда чихает. В этот момент и могут заразиться дети, у которых слабый иммунитет.

Фото: like-site.ru

Медики уверяют, что сейчас тяжелая форма скарлатины встречается редко. Если вовремя диагностировать болезнь и начать лечить, то она пройдет без осложнений. При этом, например, в Гусь-Хрустальном педиатров, которые могли бы проводить медосмотры в детских садах, катастрофически не хватает. По сообщению сайта gus-info.ru, городская больница укомплектована детскими специалистами только наполовину. Имеющиеся врачи с трудом справляются с нагрузкой. При этом в дошкольных учреждениях медицинских работников заменили администраторы. А они вряд ли могут качественно проводить осмотры.

Сложная ситуация не только в дошкольных учреждениях. Ранее «Призыв» сообщал, кто должен оказывать медицинскую помощь в школах.

Полина Тарбеева

Заглавное фото «Призыва»

 

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