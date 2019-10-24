Редкое заболевание выявили у воспитанников детского сада

Полузабытая инфекция напомнила о себе в Гусь-Хрустальном. В детском саду № 27 зафиксирована вспышка скарлатины. Редкая для настоящего времени болезнь диагностирована сразу у пяти малышей. Сейчас группа, которую они посещают, закрыта на карантин. Комплекс противоэпидемических мероприятий продлится 21 день.

— Это заразная болезнь. Поэтому сейчас по предписанию Роспотребнадзора медики проверяют всех контактных детей, ходят по домам. В группе риска все малыши, которые общались с заболевшими: родственники, друзья, соседи, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — В самой группе введены ограничительные мероприятия. На время карантина ее не смогут посещать здоровые дети, которые до этого были в контакте с инфицированными малышами.

На первоначальном этапе скарлатину легко можно принять за ОРВИ, говорят специалисты. Все начинается с простого недомогания, слабости и першения в горле. Диагностировать болезнь чаще всего удается, когда на теле появляется мелкоточечная сыпь. Обычно она держится 3 — 7 дней и исчезает без следа. Язык становится зернистым и ярко-малиновым. Поднимается температура. Передается скарлатина воздушно-капельным путем.

Чаще всего скарлатиной болеют дети до 10 лет.

— Скарлатина сегодня встречается редко. В определенном смысле это болезнь из прошлого. Но оснований бить тревогу нет, — пояснила «Призыву» участковый врач Городской клинической больницы № 5 Владимира Изабелла Ивкова. — Один ребенок приехал, привез в садик инфекцию. Но пока у него инкубационный период, внешне он здоров. Посещает дошкольное учреждение, иногда чихает. В этот момент и могут заразиться дети, у которых слабый иммунитет.

Медики уверяют, что сейчас тяжелая форма скарлатины встречается редко. Если вовремя диагностировать болезнь и начать лечить, то она пройдет без осложнений. При этом, например, в Гусь-Хрустальном педиатров, которые могли бы проводить медосмотры в детских садах, катастрофически не хватает. По сообщению сайта gus-info.ru, городская больница укомплектована детскими специалистами только наполовину. Имеющиеся врачи с трудом справляются с нагрузкой. При этом в дошкольных учреждениях медицинских работников заменили администраторы. А они вряд ли могут качественно проводить осмотры.

Сложная ситуация не только в дошкольных учреждениях. Ранее «Призыв» сообщал, кто должен оказывать медицинскую помощь в школах.

Полина Тарбеева

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