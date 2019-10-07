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Редкие фото советского Владимира. Узнайте место!

Проверьте свои знания родного города

В новом выпуске нашего традиционного фототеста сегодня подобрались очень редкие фотографии, запечатлевшие жизнь советского Владимира. Здесь будут уникальные снимки военных лет Алексея Сидорова и фотографии послевоенного города из архивов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева и Государственного центрального музея современной истории России. А зоркое око фотоаппарата Нины Меньковой сохранило для нас мгновения рабочих буден и праздников владимирцев в 60-70-х годах. Сможете узнать, где все они были сделаны?

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Фото: vk.com/backtothepastt

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