Редкие фото советского Владимира. Узнайте место!

На какой улице прокладывали свой путь на свежевыпавшем снегу владимирцы зимой военного 1944 года? Ленина (ныне Гагарина) Красномилицейской (ныне Девическая) Красного Профинтерна (ныне Георгиевская) Правильно! Неправильно! -

А какая улица Владимира выглядела так в победном 1945 году? Музейная Щедрина (ныне Вознесенская) Калинина (ныне Николо-Галейская) Правильно! Неправильно! -

Что за церковь попала на фото 1946 года? Николо-Кремлевская Вознесенская Спасская Правильно! Неправильно! -

Где в 1958 году проходила сессия Владимирского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная 850-летию города? Дом культуры Владимирского химического завода (ныне Дом культуры молодежи) Дом культуры Владимирского тракторного завода (ныне городской Дворец культуры) Владимирском театре драмы (ныне Владимирский театр кукол) Правильно! Неправильно! -

Какой памятник выглядел так первоначально на проекте 1958 года? Памятник Александру Невскому Монумент в честь 850-летия города Памятник основателю города Владимиру Красно Солнышко Правильно! Неправильно! -

Что за строительство шло в центре Владимира в 1960 году? Наземного моста Подземного общественного туалета Нового здания драматического театра Правильно! Неправильно! -

Для какого учреждения строится здание на фотографии 1966 года? Педагогического института Радиотехнического факультета Политехнического института Центрального проектно-конструкторского и технологического бюро Правильно! Неправильно! -

Какой научно-исследовательский институт попал на фото 1966 года? Всесоюзный научно-исследовательский ящурный институт (ВНИЯИ) Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетических смол (ВНИИСС) Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт двигателей (НИКТИД) Правильно! Неправильно! -

Где скопились эти хлопкоуборочные трактора в 1970 году? На ремонтной площадке поселка РТС На погрузочной площадке Владимирского тракторного завода На сортировочной станции Владимир Горьковской железной дороги Правильно! Неправильно! -