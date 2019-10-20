Работу рыбного цеха приостановили по жалобам жителей

Деятельность цеха по переработке и копчению рыбной продукции, расположенного в Вяткино, приостановили на 60 суток. Такое решение вынес Ленинский суд Владимира. Нарушения в работе предприятия выявило региональное управление Роспотребнадзора в ходе проведённой проверки. Она была организована после обращения местных жителей.

Оказалось, что рыбу коптили прямо по соседству с жилыми домами.

Индивидуальный предприниматель осуществлял свою деятельность на первом этаже в нежилом помещении. На втором этаже здания находится общежитие, также часть первого этажа занимают почтовое отделение и школа искусств. По периметру цеха находятся жилые дома и школа. Подъезд к пищевому объекту для загрузки готовой продукции и выгрузки сырья, осуществляется через дворы, рядом с детской площадкой.

Выехав на место, сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали следующие нарушения. Так, производство не отделено санитарно-защитной зоной от жилой застройки, не разработан проект предельно-допустимых выбросов, не проведено обоснование безвредности влияния на окружающую среду и человека.

В итоге индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. У него есть 2 месяца, чтоб исправить все нарушения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муроме на месяц была приостановлена деятельность оптово-розничной базы. Внеплановая проверка выявила ряд серьезных нарушений, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Ольга Ефремова

Фото: inform.kz