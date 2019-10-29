Пятнадцатилетняя девочка пропала без вести

Во Владимирской области ведутся поиски пропавшей без вести 15-летней девочки. О Виктории Лутченко из Кольчугинского района нет никакой информации с 25 октября. К поискам подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Приметы пропавшей девочки: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза зелено-карие. Была одета в тёмно-серую куртку и синие джинсы.

Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Куда могла направиться Виктория— неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-904-252-37-37. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что заблудившийся в лесу 83-летний житель Киржачского района смог вернуться домой. Пенсионер провел в осеннем лесу две холодные ночи.

Ольга Ефремова

Фото группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирская область»