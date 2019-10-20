Пятилетняя девочка из Мурома погибла в Турции. Трагедия произошла во время катания на электровелосипеде. Отдыхавшая в городе Кемер семья из Владимирской области взяла его напрокат и отправилась в каньон Гёйнюк. В ходе поездки по горной дороге глава семейства не справился с управлением, транспорт упал в каньон. Девочка получила тяжелые травмы. Позже она скончалась в больнице Кемера. Отец семейства, его супруга и сын получили незначительные ушибы.

Электровелосипед упал в каньон.

О том, что семья, в которой произошла трагедия, приехала именно из Мурома, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. «Погибшая девочка из Мурома, родители сами справляются с ситуацией. Это хорошая, активная семья», — уточнил собеседник агентства. Известно также, что тело девочки и доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия.

Ранее «Призыв» рассказывал о самокатчиках и электровелосипедистах, которые нередко совершают очень опасные маневры. Во Владимире в текущем году произошло 5 аварий с их участием.

Ольга Ефремова

Фото: dha.com.tr