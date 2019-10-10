Пьяный житель Гусь-Хрустального угнал автобус

Житель Гусь-Хрустального угнал автобус, чтобы… доехать до магазина. Случай произошел в одном из сел Ковровского района. 23-летний парень был пьян. Он увидел припаркованный автобус, дождался пока водитель уйдет, залез в транспортное средство и уехал. Только вот добраться до магазина злоумышленник так и не смог. По пути автобус сломался. Тогда угонщик решил бросить его на дороге, а сам скрылся.

Максимальное наказание, которое грозит угонщику, — лишение свободы на пять лет.

Установить личность злоумышленника правоохранителям удалось через несколько часов. Автобус принадлежал местной строительной компании. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Максимальное наказание, которое грозит угонщику, — лишение свободы на пять лет.

Как уберечь свое транспортное средство от угона, «Призыв» рассказывал в программе «Наши люди».

Ольга Ефремова

Фото: 56nv.ru