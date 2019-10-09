Пьяный водитель сбил человека и накинулся на полицейского

Житель Гусь-Хрустального ответит за совершение пьяного ДТП и применение насилия к стражу порядка. Расследование уголовного дела завершено, мужчине предъявлено обвинение по двум статьям. Следствием установлено, что вечером 7 апреля этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле «ВАЗ-21». В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал на обочину. При этом он не остановился. В результате сбил сначала водителя, который чинил машину на обочине, а затем протаранил его иномарку.

Пострадавший в ДТП 36-летний житель Иваново получил серьезные травмы.

Очевидцы аварии вызвали на место «скорую» и сотрудников ГИБДД. После случившегося обвиняемый бросил свой автомобиль, прихватил спиртное и направился через лес в сторону Курлово. Затем гусевчанин все-таки решил вернуться к месту происшествия, и был задержан полицейскими.

Мужчину доставили в отдел полиции для составления административного протокола. Задержанному это не понравился, он начал ругаться, схватил сотрудника полиции за форменное обмундирование и попытался его ударить. Свою вину в содеянном обвиняемый признал, объяснив свое поведение действием алкоголя.

— В ходе следствия он принял меры к добровольному возмещению причиненного вреда здоровью жителя Иваново, пострадавшего в результате ДТП, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что нетрезвая жительница Мурома ударила и покусала полицейского.

Ольга Ефремова

Фото: web.archive.org