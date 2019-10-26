Пьяные девушки напали на пятерых человек

Во Владимире две пьяные хулиганки 15 и 16 лет напали на пятерых человек в течение часа. Все произошло утром 26 сентября. В отношении подростков возбуждено сразу четыре уголовных дела. Хулиганки подозреваются в покушении на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в двух случаях сопряженное с насилием.

Девушек удалось задержать сотрудникам полиции по «горячим следам» после того, как в правоохранительные органы обратилась мама пострадавшей школьницы. Нетрезвые подростки неожиданно схватили ребенка за волосы, когда девочка шла на занятия. Они бросили ее на асфальт, отобрали деньги и мобильный телефон. В отношении хулиганок возбудили уголовное дело. В его рамках удалось установить другие эпизоды противоправных действий несовершеннолетних, совершенных утром того же дня.

Хулиганки напали на пять человек за час.

По информации регионального следственного комитета, девушки действовали по одной и той же схеме: нападали на женщин разного возраста, старались вырвать из их рук сумки, где находились дорогие телефоны и денежные средства. Всем прохожим удалось вырваться и убежать. Они уже дали показания. По ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вторая девочка передана под контроль мамы и органов системы профилактики.

В ходе следствия удалось выяснить, что младшая из нападавших воспитывается в детском доме. При этом она регулярно убегает оттуда, трудно поддается воспитанию и уже привлекается к уголовной ответственности за совершение краж. Вторая девочка воспитывается в неполной семье и также состоит на профилактических учетах.

Ранее «Призыв» сообщал, что рецидивист с топором напал на велосипедиста. 59-летний мужчина чудом уцелел.

Полина Тарбеева

Фото: свик-тв.рф