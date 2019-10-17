Пьяная муромлянка угнала автомобиль бывшего

Жительница Мурома угнала иномарку у родственников своего бывшего парня и влетела на ней в дом. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и в какой-то момент просто не справилась с управлением. Совершив ДТП, она бросила иномарку и поспешила скрыться. А между тем владелец автомобиля сообщил о пропаже машины в полицию.

«Hyundai» нашли по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы.

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, с чего началась эта история. Оказалось, что угонщица встречалась с сыном потерпевшего. В день случившегося она пришла к своему парню, чтобы поговорить, но его не застала. Дверь в доме была не заперта. Девушка вошла, взяла ключи от авто и отправилась кататься.

Закончилось «приключение» уголовным делом. Максимальное наказание, которое грозит девушке за угон, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что пьяный житель Гусь-Хрустального угнал автобус. Случай произошел в одном из сел Ковровского района.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области