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Психолог: осенняя хандра поможет накопить силы

Погрустить иногда даже полезно

«Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче: русская хандра им овладела понемногу…» — так описывал  Пушкин душевные страдания главного героя в романе «Евгений Онегин».  Сегодня многие из нас назвали бы это состояние депрессией. Конечно, к подлинной депрессии, которая лечится медикаментами, описанное  все же отношения не имеет.

Психолог Наталия Фельдман расскажет, как бороться с сезонной хандрой, чем себя порадовать и в каких дозах грусть может быть полезной? Смотрите видео:

  • 0.53 —   почему осеннюю грусть лучше не называть депрессией;
  • 1.42 – о том, что сезонные спады настроения — это нормально;
  • 2.49 – о способах справиться с осенней хандрой;
  • 3.47 – почему иногда погрустить полезно.   

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: pp.userapi.com

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