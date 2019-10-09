Психолог: осенняя хандра поможет накопить силы

«Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче: русская хандра им овладела понемногу…» — так описывал Пушкин душевные страдания главного героя в романе «Евгений Онегин». Сегодня многие из нас назвали бы это состояние депрессией. Конечно, к подлинной депрессии, которая лечится медикаментами, описанное все же отношения не имеет.

Психолог Наталия Фельдман расскажет, как бороться с сезонной хандрой, чем себя порадовать и в каких дозах грусть может быть полезной? Смотрите видео:

0.53 — почему осеннюю грусть лучше не называть депрессией;

1.42 – о том, что сезонные спады настроения — это нормально;

2.49 – о способах справиться с осенней хандрой;

3.47 – почему иногда погрустить полезно.

Подготовила Дарья Ермолина

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