Протаранивший «живой щит» гонщик объяснил свой поступок

Водитель автомобиля «Skoda Rapid», протаранивший «живой щит» во Владимире, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено. 29-летнего жителя Волгограда обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. В ходе следствия гонщик объяснил, что стало причиной случившегося. Оказывается, в тот день он был… в расстроенном состоянии. Обвиняемый признался, что нарушил правила дорожного движения, а от погони уходил, потому как хотел избежать задержания и ответственности. Экспертиза показала, что в момент совершения правонарушений мужчина мог в полной мере осознавать общественную опасность своих действий.

Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел 9 февраля текущего года на федеральной трассе М-7 «Волга» возле стационарного поста ДПС на Московском шоссе Владимира. Уклоняясь от погони, водитель «Skoda Rapid» протаранил автомобили «Лада Приора» и «Лада Ларгус» и остановился. Путь ему перегородил сотрудник полиции, но задержать лихача не удалось. Автомобиль резко тронулся с места, проехал вперед, ударив бампером по ноге сотрудника полиции. Выяснилось, что водителя, нёсшегося по трассе на огромной скорости, преследовали аж от Коврова и в итоге задержали только в Лакинске.

Уголовное дело передано в суд.

Как уточняет СУ СКР по Владимирской области, в рамках доследственной проверки также дана детальная оценка действиям сотрудников ГИБДД. Очевидцы случившегося тогда были шокированы действиями инспекторов, которые не стреляли по колесам гонщика, а вместо этого устроили «живой щит» из машин.

— По результатам проверки в действиях полицейских превышения должностных полномочий не установлено, в возбуждении уголовного дела отказано, — утоняет Следком.

Ранее «Призыв» сообщал, что руководство ГИБДД и владимирские инспекторы, организовавшие «живой щит» на трассе во Владимире, наказаны. Нашумевшую историю о задержании неадекватного гонщика прокомментировал Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД по Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото «Типичный Владимир»