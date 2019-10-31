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Лиза Алерт

Пропавшая девочка вернулась домой

Радостной новостью поделились волонтеры «Лиза Алерт»

Пропавшая во Владимирской области 15-летняя девочка нашлась.  С 25 октября о подростке не было никакой информации. И вот сообщение с радостной новостью появилось в официальной группе регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где несколько дней провела девочка-подросток, и что заставило ее уйти из дома, не сообщается.  Такие подробности, по понятным причинам, не разглашаются.

Самое главное, что девочка вернулась домой, к своим близким.

Впрочем, те, кто все это время переживал за ее судьбу, отнеслись к такой позиции с пониманием.

«Слава богу, нашли! Больше нам подробностей не надо», — комментарии подобного содержания оставили пользователи под постом о поиске девочки.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожилой грибник  смог вернуться домой, проведя в осеннем лесу две холодные ночи.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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