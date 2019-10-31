Пропавшая девочка вернулась домой

Пропавшая во Владимирской области 15-летняя девочка нашлась. С 25 октября о подростке не было никакой информации. И вот сообщение с радостной новостью появилось в официальной группе регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где несколько дней провела девочка-подросток, и что заставило ее уйти из дома, не сообщается. Такие подробности, по понятным причинам, не разглашаются.

Самое главное, что девочка вернулась домой, к своим близким.

Впрочем, те, кто все это время переживал за ее судьбу, отнеслись к такой позиции с пониманием.

«Слава богу, нашли! Больше нам подробностей не надо», — комментарии подобного содержания оставили пользователи под постом о поиске девочки.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожилой грибник смог вернуться домой, проведя в осеннем лесу две холодные ночи.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»