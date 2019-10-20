Производители напитков подняли продажи на треть

Производители пищевой промышленности Владимирской области демонстрируют резкий рост показателей. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю Владимирстат обнародовал последние достижения отрасли, которые не могут не радовать как властей, так и обычных жителей области. Наблюдается рост объемов производства пищевых продуктов по всем видам, особенно по производству напитков – плюс 33%.

Производители за 9 месяцев реализовали пищевых продуктов на сумму 104,6 миллиардов рублей

Отличные показатели дают производители рыбы, как свежей (рост в 3,7 раза), так и вяленой (рост 66%). Производство пенного увеличилось за год в 3,8 раза. А вот производство мороженого и круп, наоборот, уменьшилось. По данным Владимирстата, значительная доля в производстве отдельных видов продуктов и напитков принадлежит малым предприятиям. Почти все сыроварни в регионе – это маленькие компании. Такая продукция как соки, спреды , рисовая, ячменная, гречневая, овсяная мука выпускается только субъектами малого предпринимательства.

На сегодня во Владимирской области зарегистрировано 348 предприятий по производству пищевых продуктов и 76 предприятий по производству напитков. Также в регионе работает 239 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством пищевых продуктов и напитков. В отрасли трудятся свыше 17 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата на продукции — 37,5 тысяч рублей, а на напитках значительно меньше – 23,5 тысяч рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, в регионе стали больше пить алкогольных напитков. Рост доходов от поступления акцизов на алкоголь позволил даже повысить зарплаты некоторым категориям бюджетников.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»