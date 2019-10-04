Примеряем культурный норматив школьника на Владимирскую область

Культурный норматив школьника ввели в нынешнем году в 11 регионах России. Владимирская область в этот список не попала, но если эксперимент признают удачным — попадёт. Когда опыт распространят на всю страну. То, что так будет, можно почти не сомневаться: уже сейчас в Интернете хватает материалов о победном шествии проекта по пилотным регионам. Школьники массово двинули в музеи, театры, картинные галереи. Может, они и раньше там были, но как-то не организованно. А теперь организованно. В принципе, отдельные элементы проекта можно начать вводить и в «культурной столице России», то есть Владимире и его окрестностях. Зачем ждать?

Федеральный проект разработан двумя министерствами – культуры и образования.

Задача проекта, говоря просто, повысить культурный уровень школьников. То есть заложить базис, чтобы ребёнок имел представление о том, чего человечество достигло в области искусства, музыки, архитектуры и т.д. В школе, разумеется, есть предметы, где про это говорится, но в теории. А посещение театра, музея, галереи или киноконцертного зала — это практика, знакомство воочию, зримое воплощение ранее услышанного. Прочитав «Капитанскую дочку» и посетив с классом набережную Мойки, 12, в Санкт-Петербурге, ученик на всю жизнь запомнит, кто «наше всё» и что он значит для России.

Хорошо забытое старое

— Всё новое — это хорошо забытое старое. Многие люди старшего поколения хорошо помнят, как школьниками регулярно ходили в театры и музеи. Слава богу, что это возвращается и что у нынешних руководителей появилось осознание необходимости культурного воспитания детей, — считает директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин. — Мы готовы максимально плотно работать со школами области. В нашем репертуаре достаточно спектаклей, перекликающихся с образовательными программами и в целом органичных для восприятия школьниками: «Три сестры», «Доходное место», «Преступление и наказание», «Андрей Боголюбский», «Молодая гвардия», «Дайте руку! Вот грудная клетка», «Наташина мечта» и другие. Кроме того, мы можем проводить творческие встречи, участвовать в акциях, рассказывающих о театре, о специфике актёрского мастерства.

В проекте фигурирует слово «норматив». Это значит, есть количественный показатель. То есть прописано, сколько раз школьник должен коллективно приобщиться к прекрасному. Подчёркиваю — коллективно. В методических указаниях к проекту говорится про организованные выезды учащихся в учреждения культуры и про общение школьников с деятелями искусства (понятно, что индивидуально деятели встречаться не будут, если только они не родня). Такой подход объясним. Применительно к нам: владимирская глубинка — не Москва, надежд на то, что родители из Меленок или Вязников подорвутся регулярно возить своих чад, скажем, в областной драматический театр, — мало. А организованно это сделать можно. С помощью школьного автобуса, заинтересованности педагогов и местных бюджетов. Во Владимире же практика коллективных походов во многих образовательных учреждениях уже отработана.

— Мы традиционно поддерживаем хорошие отношения и с драмтеатром, и с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. До определённого времени была программа работы Детского музейного центра ВСМЗ с младшими классами, сейчас, я надеюсь, она возродится. И в Москву наши ученики постоянно выезжают: в театры, на выставки, — сообщила и.о. директора гимназии № 3 областного центра Елена Захарова. — Кроме того, сейчас действует национальная программа детского туризма, благодаря которой дети посетили Гороховец, Плёс, Ростов Великий, Кострому и другие города «Золотого кольца». Родители оплачивали всего 20% от стоимости поездки.

Гимназия № 3 — одна из самых продвинутых в городе. Утверждать то, что культурный багаж всех школьников Владимира также легко укладывается в федеральные нормы, трудно. А тем, кто живёт в глубинке, гораздо сложнее.

— Мы стараемся вывозить школьников на культурные мероприятия. Недавно, например, побывали в Музее природы, до этого — в Переславле-Залесском. — говорит директор школы села Сима Юрьев-Польского района Наталья Золина. — В среднем у нас выходит одна поездка в три месяца. Чаще не получается. В школе 200 учеников. А транспорт — два «пазика» и одна «ГАЗель». Кроме того, мы просто далеко расположены. Представьте, если, например, спектакль во Владимире закончится в девять вечера. А до Симы — сто километров. С детьми это невозможно!

Важнейшее из искусств

Школьники будут повышать свой уровень в рамках семи направлений искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематограф. По каждому направлению рекомендован список произведений. Он состоит из двух компонентов: мирового и отечественного. Последний, по заверениям создателей, преобладает. Но убедиться в этом пока невозможно.

Перечень, появившийся, было, на сайте Минкульта, быстро убрали.

Список убрали после сообщений СМИ о том, что туда попали музыкальные хиты «Nirvana» и фильм «Крестный отец». В итоге рекомендации отправили на доработку. Субъекты, где стартовал проект, пока опираются на проверенную временем классику. Кроме того, разрешено дополнить список региональным компонентом. Так что во Владимирской области, когда дело дойдёт и до нас, школьникам могут порекомендовать, например, осмотр Палат, чтение книги Сергея Никитина «Медосбор» и посещение концерта хоровой капеллы мальчиков и юношей под управлением профессора Эдуарда Маркина.

— Мы сами идём к детям, сами несём им хоровую культуру, — говорит народный артист России Эдуард Маркин. — Восемь лет в рамках программы «Запоёт школа — запоёт народ» воспитанники капеллы выступают в образовательных учреждениях области. Десятки концертов, тысячи юных зрителей — вот результат этой работы. Которую мы будем продолжать и дальше.

Культурная «нагрузка» ученика зависит от возраста. Возрастных групп — три: младшеклассники, учащиеся 5-8-х классов и, наконец, ребята из старшего звена. Есть и система оценок. Например, если школяр посетил театр раз в году — это «бронза», два — «серебро», три — «золото». Соответствующие показатели по посещению библиотек и литературных музеев — 5, 7 и 10. По концертам расклад такой: 2, 3 и 4. Важнейшим из искусств по-прежнему остаётся кино: в год младшеклассник должен посмотреть минимум три, а максимум семь рекомендованных картин.

Скорее всего, коллективных выходов в синематограф будет минимум. Во-первых, вряд ли большинство премьерных фильмов, демонстрирующихся в прокате, могут соответствовать заданным Минобразования РФ параметрам. А во-вторых, это элементарно дорого. Жителям нашей области повезло больше. Во Владимире есть социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Бесплатный. Так что школьники региона-33, в отличие от сверстников из других регионов, смогут увидеть многие картины на широком экране, а не в компьютере.

С согласия ученика

В пояснительных записках к проекту указывается, что участие в нём — дело добровольное. Заставлять не будут, а вот мотивировать — да. Предполагается выпустить специальные знаки отличия, как раньше сдавшим нормы ГТО («бронза», «серебро», «золото»). Активным участникам сулят поездки на губернаторские ёлки и общение со знаменитостями. Про ёлки ещё говорить рано, а вот, к примеру, саратовские школьники готовятся к встрече с Евгением Мироновым. Тульские школяры и студенты уже пообщались с Владимиром Машковым. Актёры курируют культурный проект в этих регионах. Когда к нему подключится регион-33, за владимирцами, чем чёрт не шутит, закрепят Сергея Безрукова или Данилу Козловского. Всякое бывает. Мечты сбываются.

Ученикам среднего звена, проявившим рвение в культурном саморазвитии, сулят поездки в лучшие детские лагеря страны типа «Артек» или «Орлёнок». Ну, а для старшеклассников участие в проекте и вовсе может обернуться путёвкой в жизнь. Они получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы по специальностям культуры и искусства. Но раздавать бонусы направо и налево разработчики нормативов не намерены. Культурный рост придётся доказать. В ход пойдут тестовые задания, создание эссе, отзыва, квеста и так далее. Знания, опыт и наблюдения, полученные самостоятельно, ученикам советуют отражать в «Культурном дневнике» опять же в виде отзывов, заметок и т.п.

Итогом культурного роста должна стать сдача норматива в конце учебного года.

Сдача норматива будет виртуальной. Или, лучше сказать, дистанционной. Школьник заблаговременно должен прислать заявку на участие в этом своеобразном экзамене, и с ней — электронный вариант своего культурного дневника. Там будут отражены мероприятия, которые ребёнок посетил за год, и произведения, с которыми он познакомился. К культурному дневнику прилагается отзыв классного руководителя на работу школьника в течение года.

А теперь о сложностях

Казалось бы, для культурного «нормирования» владимирских школьников больших сложностей нет. На уровне понимания и мировоззрения родители (во всяком случае, большинство), конечно, за то, чтобы их чада развивались в этом направлении. Хуже, когда встанет вопрос, кто за это будет платить. В совокупности 2-3 коллективных выхода или выезда в месяц сулят обернуться потерями нескольких сотен рублей из семейного бюджета. Кого-то это устроит. Кого-то нет, тем более если ребёнок в семье не один. Волшебное слово «проект», особенно если речь идёт о федеральном проекте, приобретает особую привлекательность, если к нему прилагается финансирование. Для того чтобы, допустим, компенсировать затраты культурным учреждениям, если они пойдут на уступки школьникам в стоимости своих услуг. Но в этом вопросе ясности пока нет.

Другая сложность — нагрузка на учителей. Экскурсии, поездки, походы в кино и театры — это прекрасно, но это время (и деньги, скорее всего, личные). Плюс составление планов культурной работы на класс, и сочинение отзывов на культурные дневники — каждому ученику. При всей любви к прекрасному классный руководитель, и без того обременённый бумажной писаниной, схватится за голову.

Что хорошо — учреждений культуры в области хватает. В среднем. Но даже с поправками на местные особенности можно создать нужный «культурный охват». Организовать выезды школьников. Частично наладить обратный процесс, когда мастера культуры приезжают в школы… Синхронизация действий профильных властных структур — культуры и образования, а также учреждений и организаций, так или иначе участвующих в процессе (музеев, театров, выставочных комплексов, кинозалов, домов народного творчества), потребует создание чёткого плана. Но и это реально, как показывает опыт регионов, уже участвующих в проекте.

Создание homo mundi — человека культурного, человека мира — как задача глобальная, разумеется, выше прогнозируемых издержек, но забывать о них не стоит.

И ещё: не впасть бы в другую крайность. Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин выдвинул идею отменить ЕГЭ. А при поступлении в любые вузы (не только по профилю культуры!) учитывать объём личного портфолио абитуриента. Дополнительные баллы как раз начислять за то, что, будучи школьником, ребёнок посещал галереи, театры и т.п. Не оспаривая ценности культурного развития, вспомним всё же: возможности у всех разные. В пределах Садового кольца — сотни учреждений культуры, порой знаменитых на весь мир. В пределах отдельного муниципального района владимирской глубинки их может быть от силы десяток, преимущественно в виде сельских ДК и периферийного музея с главным экспонатом в виде прялки. В конце концов, какое портфолио могло быть у архангельского отрока, пришедшего из Холмогор в Москву за знаниями? Ничего, выдюжил!

Николай Лившиц

Заглавное фото: old.svetfavora.ru