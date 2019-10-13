Праздник Покрова Богородицы начался на Руси со Владимира

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Важное событие в церковном и народном календарях
Праздник Покрова Богородицы отмечается 14 октября по новому стилю. Первым на Руси решил его отмечать в середине XII века владимирский князь Андрей Боголюбский, он же выстроил первый храм в честь этого праздника — церковь Покрова на Нерли. Этот день не считается одним из 12 главных православных событий в году. Однако он является значимым в православном вероучении. В народном календаре Покров означал завершение сельскохозяйственных работ и наступление зимы.
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История праздника
В 910 году Константинополь осадили враги. Жители города по ночам собирались для молитвы в главном храме города — Влахернской церкви. Во время службы верующим явилась Богоматерь в сопровождении Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи. Она сняла со своей головы покров и расстелила его над людьми в храме. Явление Богородицы придало силы оборонявшимся, и они победили своих врагов. Это чудо было занесено в летописи, а немного позднее в честь него в христианском мире был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Князь Андрей Боголюбский на берегу реки Нерли тоже был удостоен явления Богородицы, всю жизнь считал ее своей небесной покровительницей, а позже и сам был причислен к лику святых. Всемирно известный шедевр белокаменного зодчества, освященный в честь Покрова Богородицы, возвели на берегу реки Нерли также по указу князя Андрея. Поэтому есть все основания предполагать, что официально праздник Покрова Богородицы был установлен в середине 60-х годов XII века именно владимирским князем Андреем Боголюбским. С тех пор это один из любимейших праздников на Русских землях. 14 октября в храме Покрова на Нерли непременно пройдет торжественная служба в честь престольного праздника.
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Как провести этот день
Посвятите время себе, своим близким и общению с Богом. Пойдите всей семьей в церковь. Молиться в этот день нужно не только в храме, но и дома, читая самые важные молитвы, а также молитвы специально ко дню Покрова. В этот день верующие просят у Пресвятой Богородицы здоровья, защиты, помощи и содействия в семейной жизни и любви. Простите обидчиков, врагов, помогите бедным и нуждающимся. Посетите родных и близких.
На Покров хозяйки пекли блины как символ солнца. Но прежде чем ставить блюдо на стол, обходили с тарелкой блинов весь дом и читали молитву Пресвятой Богородице. На 14 октября также пекли покровский каравай и угощали им родных и соседей. Остатки каравая сушили и убирали до начала Великого поста.
На Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу. Нельзя строить, копать, убирать, шить. Нельзя занимать деньги. В праздник Покрова нельзя ругаться с людьми, злоупотреблять алкогольными напитками, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего вечера.
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Главные традиции
Основные обряды на праздник Покрова Богородицы проводят женщины — для семьи, для дома, для детей. На Покров хозяйки утром разводят огонь в печи, используя ветки плодовых деревьев, чтобы зима была теплой, будущий урожай – богатым, семья — благополучной. В наше время можно сжечь несколько веточек яблони в сковороде и окурить дымком жилье, говоря: «Дыму виться, к небу стремиться, моим желаниям сбыться, а богатству в моем кошеле поселиться!»
После Покрова хозяйки начинали готовить жилище к зиме, так как в это время часто выпадал первый снег. Недаром народная поговорка гласит: «Покров кроет землю то листом, то снегом». Покров ассоциировался с платком, покрывающим голову невесты, поэтому считался «девичьим праздником». С Покрова Богородицы на Руси начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. Девушки, мечтающие о замужестве, с утра пораньше спешили поставить свечку у иконы Покрова Пресвятой Богородицы и прибавить к молитве специальную присказку: «Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком».
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Приметы о погоде
Народ в этот день много судачит о погоде. Покров считается переходным периодом меж сезонами, поэтому многие из примет касаются грядущей зимы: какова она будет.
Журавли на Покров отлетели — ждите зиму раннюю да студеную.
Если к Покрову дуб и береза облетели полностью — зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветры.
Откуда ветер дует — оттуда и ждите морозов.
Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет — то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать.
Какова на Покров погода — такова и зима.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: i.ytimg.com
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