Праздник Покрова Богородицы начался на Руси со Владимира

В 910 году Константинополь осадили враги. Жители города по ночам собирались для молитвы в главном храме города — Влахернской церкви. Во время службы верующим явилась Богоматерь в сопровождении Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи. Она сняла со своей головы покров и расстелила его над людьми в храме. Явление Богородицы придало силы оборонявшимся, и они победили своих врагов. Это чудо было занесено в летописи, а немного позднее в честь него в христианском мире был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Князь Андрей Боголюбский на берегу реки Нерли тоже был удостоен явления Богородицы, всю жизнь считал ее своей небесной покровительницей, а позже и сам был причислен к лику святых. Всемирно известный шедевр белокаменного зодчества, освященный в честь Покрова Богородицы, возвели на берегу реки Нерли также по указу князя Андрея. Поэтому есть все основания предполагать, что официально праздник Покрова Богородицы был установлен в середине 60-х годов XII века именно владимирским князем Андреем Боголюбским. С тех пор это один из любимейших праздников на Русских землях. 14 октября в храме Покрова на Нерли непременно пройдет торжественная служба в честь престольного праздника.