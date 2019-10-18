Пожилой грибник провел две страшные ночи в лесу

Заблудившейся в лесу 83-летний житель Киржачского района смог вернуться домой. Пенсионер провел в осеннем лесу две холодные ночи. Шансы найти грибника живым с каждым часом поиска сокращались, однако близкие, волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные жители не теряли надежду. В итоги история получилась со счастливым концом.

Пенсионер ушел в лес за грибами 15 октября и домой не вернулся. Начались поиски. В первый ночной выезд волонтеры «Лиза Алерт» услышали отклик грибника. В дальнейшем он не повторился. И хотя география поиска была небольшой, точных маршрутов пенсионера никто не знал. Он любил ходить на «тихую охоту» один. При этом действовать нужно было оперативно: мужчина в силу возраста имел проблемы с ногами, при падении, мог бы не подняться. Кричать о помощи пенсионеру также было сложно.

Под утро второго дня поисков к волонтерам присоединились местные жители, которые когда-то ходили с пенсионером в лес и приблизительно знали его маршрут.

Дедушку обнаружили охранники заброшенного танкового полигона, находившегося неподалеку.

Как рассказал пенсионер, пройти ему пришлось много, ночью он ложился на лапник, но когда становилось холодно — вставал и грелся.

— Нас не слышал и сам на помощь не звал. Остаётся только радоваться, что все так закончилось, — рассказала волонтер отряда Анастасия Волкова.

Между тем, самого пенсионера случившееся не напугало. Отогревшись чаем, дедушка, не раздумывая, ответил, что готов отправиться в лес уже в ближайшее время. Но родственники уверены, что он просто так шутит и впредь будет внимательнее. Также они не устают благодарить всех тех, кто не остался равнодушным, оказал поддержку и участие.

Ранее «Призыв» рассказывал, как из леса вывели 74-летнего грибника из Александровского района. К счастью, при себе у пенсионера был телефон.

Ольга Ефремова

Фото: mrpl.city

Видео со страницы Анастасии Волковой