Повысится стоимость проезда в Суздале и Струнино

Эксперты департамента цен и тарифов Владимирской области разрешили поднять стоимость проезда в Суздале сразу до 23 рублей. Сегодня жители и туристы древнего города ездят в автобусах за 19 целковых. У перевозчиков значительно выросли расходы на обслуживание маршрутов. Местные власти обещают, что не допустят резкого скачка тарифов. Цена билета будет меньше максимально установленной «планки», а выпадающие доходы перевозчикам город компенсирует из своей казны.

— У нас заключен контракт с перевозчиками о снижении тарифа, который утверждается департаментом. На этот год была принята ставка в размере 22 рублей, но действовала — 19. На следующий год рассчитали до 23 рублей, но повысится стоимость одной поездки до 21 рубля, — сообщила «Призыву» начальник отдела экономики администрации г. Суздаля Татьяна Парамонова. — Но срок договора у нас с перевозчиками — только до июля 2020 года. Как дальше будет формироваться цена, пока не знаем.

Согласятся ли перевозчики перевозить пассажиров за 21 рубль вместо разрешённых 23-х во втором полугодии, пока неизвестно. Администрация Суздаля будет проводить торги среди транспортных компаний, в новых условиях будут обговорены все тарифные ставки.

В Суздале проезд подорожает на 2 рубля с 10 января 2020 года

Кроме того, эксперты департамента цен и тарифов рассчитали предельные ставки на проезд в городе Струнино. Сейчас там пассажиров возят за 20 рублей. С нового года разрешено поднять «планку» до 21 рубля. Сославшись на проведённый анализ доступности транспортных услуг, струнинская администрация посчитала даже, что тариф может быть на уровне 33 рублей. Но эксперты не обнаружили в документах, предоставленных перевозчиками, расходов на такие суммы. Затраты на топливо, запчасти, зарплаты водителей как раз укладываются в тариф до 21 рубля.

Ежегодно цены на проезд в городском общественном транспорте во Владимирской области повышаются в среднем на 1-2 рубля.

С начала 2020 года изменятся тарифы на пригородные перевозки и в других территориях области. Например, в Петушинском районе рост стоимости проезда составит 5% — до 3,75 рублей за километр. Ближе к новому году перевозчики рассчитают и опубликуют тарифы на каждый маршрут.

Как «Призыв» сообщал ранее, департамент цен и тарифов пока регулирует ценообразование для всех городских и районных перевозчиков. Последними в очереди были владимирские. Если для большинства тарифы менялись в январе, то в областном центре проезд подорожал только в июле.