Поступила вторая партия вакцины от гриппа

Вторая партия вакцины против гриппа в количестве 50 тысяч доз поступила во Владимирскую область. Это отечественный препарат «Совигрипп». По состоянию на 22 октября вакцинацию уже прошли более 244 тысяч жителей региона. Среди них более 54 тысяч детей. Планы по вакцинации остаются прежними. В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ медики надеются привить 45% населения региона, это более 600 тысяч человек.

Бесплатно иммунизируются так называемые «группы риска»: дети с шести месяцев, школьники, студенты, медицинские работники и педагоги, сотрудники транспортных предприятий и коммунальной сферы, беременные, лица старше 60 лет, призывники и лица с хроническими заболеваниями, сообщает облздрав.

Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Ранее «Призыв» сообщал, что гриппа во Владимирской области пока нет, зато зарегистрированы бокавирусы. Таковы результаты лабораторного мониторинга регионального управления Роспотребнадзора за последнюю неделю.

Ольга Ефремова

Фото: kleo.ru