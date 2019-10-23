Постояльцы гостиницы эвакуировались из горящего здания

Минувшей ночью в гостинично-ресторанном комплексе, расположенном в деревне Сенинские Дворики Ковровского района, произошел пожар. К счастью, никто не пострадал. 15 человек, среди которых постояльцы и персонал гостиницы, успели самостоятельно эвакуироваться из здания. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в три часа ночи. К месту пожара были незамедлительно направлены подразделения пожарной охраны, сообщила пресс-служба 8-го отряда ФПС по Владимирской области.

Выяснилось, что горела комната на втором этаже и козырек кровли.

В результате пожара сгорела внутренняя отделка одного номера, холла и часть кровли здания, общей площадью 40 кв.метров. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области грядет реформа в рядах пожарных. Будут обновляться и пополняться кадры, закупят современную спецтехнику. Новичков направят в села.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы 8-го отряда ФПС по Владимирской области