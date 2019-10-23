После благоустройства во дворах остались лужи

Во Владимире почти завершен капремонт дворов. Осталась одна территория — на Верхней Дуброве, 17, которая попала в список по большой удаче, благодаря экономии на торгах. Но подводить итоги по 20 дворам еще рановато, жители обнаруживают все больше недостатков. Жалобы в основном касаются качества асфальтирования проезжей части.

Беседа главы города Ольги Деевой и замначальника управления ЖКХ Дмитрия Еропова:

О.Д.: Какие были нарекания и замечания при приемке дворов?

Д.Е.: Замечания появляются и сейчас, которые люди не увидели во время приемки. С подрядчиками мы работаем. Появляются лужи. Вчера вот на Полины Осипенко, 27, делали водоотвод. Маленькие лужи в виде линз — они есть везде, от них глобально не избавиться.

О.Д.: Оборудование детских площадок устраивает жителей?

Д.Е.: Завод специализированный с сертификатами. Это же оборудование стоит в скверах на Чайковского, в Коммунаре. То же и во дворах. Нареканий на него нет. Красивое, яркое, крепкое, с заглушками.

Жители в вопросах ремонта дворов предельно щепетильны. Все же в этом году даже за минимальный перечень собственникам жилья пришлось доплатить. Поэтому к подрядчикам они строги и требовательны. За любую лужу жильцы спрашивают как с работников, так и с чиновников, которые перечисляют бюджетные и их деньги на имя подрядчика. Как «Призыв» сообщал ранее, огромная лужа появилась на Комиссарова.

Мэрия, несмотря на выявленные недостатки в ремонте, выплатила подрядчикам почти всю сумму.

Кстати, в этом году собственники жилья весьма неохотно соглашались на расширенный список капитальных работ во дворе. Качели, горки и песочницы поставили на территории 12 из 21 двора, попавшего в план благоустройства. Да и на замену скамеек и урн согласились не все. За все приходится платить, бюджетное финансирование этой программы сократилось в нынешнем году.

По будущему году картина пока не ясна. Неизвестно, на каких условиях будет продолжено благоустройство дворов и будет ли оно вообще. Это решается на федеральном уровне. И тенденция такова, говорят местные власти, что на федеральные средства будут делать больше скверов и общественных пространств, нежели дворов, за которые должны быть ответственны жители, потому что эти территории входят в общедомовую собственность.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»