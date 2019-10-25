Полицейские спасли заблудившуюся на болотах женщину

Поход в лес чуть не закончился для 55-летней жительницы Камешковского района трагедией. Собирая грибы, женщина сбилась с пути. И в итоге не просто заблудилась, а забрела на болотистую местность. К счастью, помощь подоспела вовремя. Спасли женщину сотрудники полиции. Стражи порядка оперативно отреагировали на сигнал сына отправившейся в лес женщины. Он рассказал, что мама ушла за грибами, а спустя несколько часов позвонила и попросила о помощи.

Найти самостоятельно дорогу домой женщина не смогла.

Полицейские из разных подразделений изучали местность, где, предположительно, могла находиться потерявшаяся. Найти женщину удалось через несколько часов, уточнили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Увидев полицейских, женщина, не сдерживая радости, выразила искреннюю благодарность за оказанную помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Ранее «Призыв» сообщал, что заблудившийся в лесу 83-летний житель Киржачского района провел в осеннем лесу две холодные ночи.

Ольга Ефремова

Фото и видео УМВД России по Владимирской области