Поклонник одарил возлюбленную фальшивыми долларами

Житель Киржача, желающий произвести впечатление, подарил своей девушки 500 долларов. Правда, иностранная валюта оказались поддельной. Фальшивки обнаружили сотрудники банка, куда отправилась ни о чем не подозревающая девушка. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли пять купюр по 100 долларов.

Через несколько дней был задержан даритель валюты. 25-летний молодой человек рассказал, что приобрел купюры за 20 тысяч рублей на территории соседнего региона. Впоследствии он понял, что деньги фальшивые, однако в полицию обращаться не стал, а решил подарить их своей знакомой.

Возбуждено уголовное дело по статье «сбыт заведомо поддельной иностранной валюты».

Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

— Если у вас в руках оказалась денежная купюра с признаками подделки, ни в коем случае не пытайтесь избавиться от нее самостоятельно! Дарение, размен, передача на хранение с целью последующего сбыта поддельной денежной купюры являются противозаконными и уголовно наказуемыми, — напоминают жителям Владимирской области правоохранители.

Ранее «Призыв» писал, что парочка гастролеров сбывала фальшивки во Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: cnbc.com