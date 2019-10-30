Поклон Шукшину и подарок зрителю: «Праздник был!»

Владимирский театр драмы представил на суд зрителей новый премьерный спектакль «Праздник был!». Литературной основой его стали рассказы Василия Шукшина, 90-летний юбилей которого отмечается в этом году. Постановка во многом была непривычна для владимирского зрителя, но тем не менее доставила массу удовольствия.

Зрителей расположили прямо на сцене Большого зала драмтеатра.

Такая дислокация зрителей стала первым сюрпризом. Как пояснил «Призыву» режиссер спектакля Владимир Кузнецов, средняя сцена — это популярная площадка в театрах. И припомнил, что у нас, во Владимире уже была такая практика — поставленный в 90-е годы тогдашним главным режиссером Алексеем Бурковым спектакль «Слепые».

— Чем интересна и чем хороша средняя сцена? – рассуждает Владимир Кузнецов. — Мы имеем очень мощные световые возможности. Есть, так сказать, воздух для эмоций и чувств зрителя и актеров. Необычно еще и то, что зрители максимально приближаются к закулисью, еще больше погружаясь в пространство театра. Нам очень волнительно и интересно узнать, как пройдет эта адаптация этой средней сцены.

Премьера выросла из дипломного спектакля последнего актерского курса, которым руководит Николай Анатольевич Горохов. Основная часть выпускников курса была принята в коллектив нашего театра. И так уж сложилось, что все дипломные спектакли активно входят в его репертуар.

— Хорошо, что есть такая практика у ребят, которые только приняты в лоно, так сказать, нашего коллектива, — говорит Владимир Кузнецов. — Они имеют возможность сохранить свои дипломные спектакли, в которых у них большие роли, большие работы. И они не расстаются с ними навсегда, имеют возможность в них играть, тем более играют они там очень ярко и интересно, на мой взгляд.

Каждый из задействованных 11 молодых актеров театра играет по 3-4 роли. В каждом из четырех рассказов актеры играют разные роли. Такой прием использовал в эстраде великий Аркадий Райкин. На сцену он выходил в одном образе, отыграв сценку, скрывался за кулисами, надевал другой пиджак и парик, моментально перевоплощался и появлялся перед зрителями совсем в другой роли.

— Молодые актеры играют там и стариков, и детей, — делится общим замыслом Владимир Кузнецов. — Этот спектакль, можно сказать, сосредоточен только на актерской игре. Там нет никакой особо сложной сценографии, все очень просто, чтобы не нагромождать, чтобы не убить свободу пространства, в котором поместились бы эмоции зрителей и артистов. Потому что я считаю, что в репертуаре должен быть спектакль, в котором видна школа.

В спектакле нет никакой сценографии. Как признался режиссер, все придумывалось этюдным методом, само сложилось на репетициях. Сами актеры в запасниках театра выбирали нужные декоративные элементы – несколько стульев, несколько столов — и костюмы для себя. Что-то из дома приносили.

В результате всех этих экспериментов зрители получили море положительных эмоций. Они заново открыли для себя многих уже известных им актеров. Например, с неожиданной стороны предстала молодая актриса Анастасия Курганова. Она была хороша в возрастной роли – тещи героя рассказа «Мой зять украл машину дров», меркантильной и лживой старухи. Игра на средней сцене, нос к носу со зрителем, ее явно не испугала.

— В студенческие годы так и было, потому что у нас не очень большая аудитория, — объяснила Анастасия. — И мне кажется, что для такого материала – это лучший вариант, потому что есть единение актера со зрителем. Тут невозможно соврать, что-то приукрасить, потому что все на виду, все очень близко. Когда чувствуешь зрителя, что он с тобой, это даже в чем-то помогает!

Денис Чистяков остался на тех же ролях, что и в студенческие годы. В первом рассказе «Артист Федор Граев» он играет режиссера, во втором «Сапожки» – шофера бригады, в третьем «Мой зять украл машину дров» – прокурора, а в «Беспалом» — главную роль, собственно Беспалого. И был великолепен во всех ипостасях.

— Поначалу было сложно перевоплощаться, — признается молодой актер. — Но это школа – момент включения-выключения как по щелчку. Мы учились этому всему, и я рад, что мы этому учились, Потому что это моментальное перевоплощение – это интересно!

И праздник был! Настоящий театральный праздник! Об этом говорят отзывы самих зрителей.

Мы в полном восторге, это было круто, спасибо ребята, вы клёвые, такие искренние, такие душевные, режиссер опять удивил, и это оказалось так здорово — стать невольными участниками действия, до мурашек, любимые актеры так близко, ловишь каждую эмоцию, какие все молодцы, здорово, спасибо! (Анюта Царевасоколова)

Браво — это мало по сравнению с тем, что хочется выразить всем причастным! Вот какой он, В.М. Шукшин Спасибо за ваши смелые эксперименты, бурю эмоций и за праздник! (Анна Молчанова)

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы

Видео Дмитрия Киреева