Поисковики обнаружили останки пилота на месте крушения самолета

В Собинском районе на месте крушения истребителя времен Великой Отечественной войны продолжаются поисковые работы. Накануне на глубине семи метров удалось обнаружить останки пилота. Младший лейтенант Матвей Телицин погиб при выполнении учебного полета в небе над деревней Кузьмино 5 июля 1944 года. После сдачи государственного экзамена 24-летний слушатель Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС Красной Армии должен был отправиться на фронт. Но во время учебного боя курсант не справился с управлением самолета, свалился в штопор. Истребитель вошел в землю под прямым углом. Спустя 75 лет после трагедии потомки бойца эксгумировали его останки.

— Вчера мы продолжили работы на воронке. Глубина была уже очень большая, помогала тяжёлая техника. Каждый фрагмент поднятой земли мы потом перебирали вручную, — рассказал «Призыву» руководитель Владимирского объединения поискового движения России Вячеслав Казаков. — Нам удалось обнаружить фрагмент кабины Матвея Телицина. Сам он находился в кресле пилота. Нам удалось поднять на поверхность личные вещи, знаки отличия. При себе у пилота был портсигар, внутри которого сохранились 8 сигарет, 2 кусочка бумаги для свёртывания и 5 монет.

Младшего лейтенанта захоронят на родине в Рязанской области.

Личные вещи бойца предстоит еще перебрать и почистить. Документы отправят на экспертизу. На данный момент решается вопрос о передаче останков Матвея Телицина родственникам. Неделю назад на место раскопок уже приезжали племянник и племянница летчика. Они будут ходатайствовать о передаче им останков пилота для перезахоронения на родине в Рязанской области.

Работа на месте крушения самолета продолжится. Поисковики столкнулись с проблемой подземных вод. Достать двигатель пока не удалось. Обнаружены номерные детали самолета. С их помощью удалось доподлинно установить, что крушение в поле потерпела боевая машина именно Матвея Телицина. Место катастрофы стало известно благодаря акту аварийной посадки. Документ был в архиве Министерства обороны.

Ранее «Призыв» сообщал, что поисковикам удалось обнаружить останки курсанта Вязниковской военной авиационной школы пилотов. Старший сержант Иван Петрович Кирей погиб в июне 1944 года в авиационной катастрофе.

Полина Тарбеева

Фото группы «Поисковики Владимирщины»