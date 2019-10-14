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Поисковики обнаружили обломки военного самолета

Истребитель разбился 75 лет назад

В Собинском районе стартовала поисковая операция «Герои неба». Краеведы планируют поднять на поверхность самолет времен Великой Отечественной войны Ла-5. Советский одномоторный истребитель разбился, выполняя учебный полет, летом 1944 года. Спустя 75 лет потомки героев Победы собираются достать боевую машину на поверхность. На данный момент удалось обнаружить номерные детали самолета.

Фото группы «Поисковики Владимирщины»

— В архиве Министерства обороны нам удалось найти акт аварийной посадки и схему катастрофы. Согласно документам самолет разбился недалеко от деревни Кузьмино в Собинском районе. В этом месте располагался учебный аэродром советских войск, — пояснил «Призыву» руководитель Владимирского объединения поискового движения России Вячеслав Казаков. — Мы несколько раз выходили на место. Последняя разведка заняла две недели. Когда удалось точно определить координаты катастрофы, началась непосредственно поисковая операция.

По словам Вячеслава Казакова, в выходные дни в поисковой операции участвовали 70 человек. Среди них жители Владимира, Судогды, Мурома и Меленок. Совместными усилиями удалось углубиться на 4 метра. Но добраться до кабины боевой машины не получилось. Судя по всему, самолет вошел в землю по углом. Обломки оказались разбросанными по всему полю. Координировать поиски приходится по ходу.

На место приехали родственники пилота, который в день катастрофы был за штурвалом самолета.

Уже сегодня известно имя пилота. Это 24-летний Матвей Телицин. С мая 1944 года он был слушателем Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС Красной Армии. Правда, найти останки бойца пока не удалось. Если они будут обнаружены, захоронят солдата на родине в Рязанской области.

Помогать в поисковой операции будут и сотрудники регионального Следственного комитета. Они уже выезжали на место. И как рассказала «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина, это большое счастье быть причастным к такому благородному делу.

Чтобы сохранить память о солдатах Великой Отечественной войны, в свободное время в дождь и холод выезжают врачи и учителя, журналисты и юристы. Работают в полевых условиях, чтобы из глубины извлечь останки солдат и боевых машин, — делится впечатлениями Ирина Минина. — Низкий поклон этим людям. Они сохраняют память о солдатах-победителях, о людях, которые ценой своей жизни сохранили мир. Каждое следующее поколение должно принимать эту эстафету.

Поисковая операция в Собинском районе продолжится уже на этой неделе. Если позволит погода, на место работ краеведы вернутся в четверг. Не исключено, что в поле  приедет и техника. Углубляться вручную стало трудно.

Ранее «Призыв» сообщал, что поисковикам удалось обнаружить останки курсанта Вязниковской военной авиационной школы пилотов. Старший сержант Иван Петрович Кирей погиб в июне 1944 года в авиационной катастрофе.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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