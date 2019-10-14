Поисковики обнаружили обломки военного самолета

В Собинском районе стартовала поисковая операция «Герои неба». Краеведы планируют поднять на поверхность самолет времен Великой Отечественной войны Ла-5. Советский одномоторный истребитель разбился, выполняя учебный полет, летом 1944 года. Спустя 75 лет потомки героев Победы собираются достать боевую машину на поверхность. На данный момент удалось обнаружить номерные детали самолета.

— В архиве Министерства обороны нам удалось найти акт аварийной посадки и схему катастрофы. Согласно документам самолет разбился недалеко от деревни Кузьмино в Собинском районе. В этом месте располагался учебный аэродром советских войск, — пояснил «Призыву» руководитель Владимирского объединения поискового движения России Вячеслав Казаков. — Мы несколько раз выходили на место. Последняя разведка заняла две недели. Когда удалось точно определить координаты катастрофы, началась непосредственно поисковая операция.

По словам Вячеслава Казакова, в выходные дни в поисковой операции участвовали 70 человек. Среди них жители Владимира, Судогды, Мурома и Меленок. Совместными усилиями удалось углубиться на 4 метра. Но добраться до кабины боевой машины не получилось. Судя по всему, самолет вошел в землю по углом. Обломки оказались разбросанными по всему полю. Координировать поиски приходится по ходу.

На место приехали родственники пилота, который в день катастрофы был за штурвалом самолета.

Уже сегодня известно имя пилота. Это 24-летний Матвей Телицин. С мая 1944 года он был слушателем Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС Красной Армии. Правда, найти останки бойца пока не удалось. Если они будут обнаружены, захоронят солдата на родине в Рязанской области.

Помогать в поисковой операции будут и сотрудники регионального Следственного комитета. Они уже выезжали на место. И как рассказала «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина, это большое счастье быть причастным к такому благородному делу.

— Чтобы сохранить память о солдатах Великой Отечественной войны, в свободное время в дождь и холод выезжают врачи и учителя, журналисты и юристы. Работают в полевых условиях, чтобы из глубины извлечь останки солдат и боевых машин, — делится впечатлениями Ирина Минина. — Низкий поклон этим людям. Они сохраняют память о солдатах-победителях, о людях, которые ценой своей жизни сохранили мир. Каждое следующее поколение должно принимать эту эстафету.

Поисковая операция в Собинском районе продолжится уже на этой неделе. Если позволит погода, на место работ краеведы вернутся в четверг. Не исключено, что в поле приедет и техника. Углубляться вручную стало трудно.

Ранее «Призыв» сообщал, что поисковикам удалось обнаружить останки курсанта Вязниковской военной авиационной школы пилотов. Старший сержант Иван Петрович Кирей погиб в июне 1944 года в авиационной катастрофе.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»