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Подумаешь, укол! Как помочь ребенку не бояться прививок?

Психолог советует взрослым перестать нервничать

«Почему я встал у стенки? У меня… дрожат коленки…» – кто  в детстве не боялся прививок, как герой знаменитого стихотворения Сергея Михалкова? Каждый боялся.  Даже тот, кто в этом никогда не признается.  Поэтому ответ на вопрос, как же помочь своему ребенку побороть страх, очень простой: взрослым самим не стоит нервничать.  Ведь маленькие дети виртуозно считывают истинные родительские эмоции.

Почему малышу нужно обязательно сказать, что будет немного больно и как помочь пережить сам (очень короткий) момент укола, рассказывает психолог Наталия Фельдман. Смотрите наше полезное видео:

  •  0.42 — о том, каким образом родители формируют детский страх прививок; 
  • 1.11 — как общественность повышает уровень материнского стресса; 
  • 1.30 — о том, как  малыш  считывает  родительские эмоции; 
  • 2. 04 — почему важно подбодрить ребенка и каким способом; 
  • 2.20 — о проекте «Коробка смелости»; 
  • 2.40 — о том,  зачем человечеству прививки.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: 56nv.ru

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