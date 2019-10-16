Подумаешь, укол! Как помочь ребенку не бояться прививок?

«Почему я встал у стенки? У меня… дрожат коленки…» – кто в детстве не боялся прививок, как герой знаменитого стихотворения Сергея Михалкова? Каждый боялся. Даже тот, кто в этом никогда не признается. Поэтому ответ на вопрос, как же помочь своему ребенку побороть страх, очень простой: взрослым самим не стоит нервничать. Ведь маленькие дети виртуозно считывают истинные родительские эмоции.

Почему малышу нужно обязательно сказать, что будет немного больно и как помочь пережить сам (очень короткий) момент укола, рассказывает психолог Наталия Фельдман. Смотрите наше полезное видео:

0.42 — о том, каким образом родители формируют детский страх прививок;

1.11 — как общественность повышает уровень материнского стресса;

1.30 — о том, как малыш считывает родительские эмоции;

2. 04 — почему важно подбодрить ребенка и каким способом;

2.20 — о проекте «Коробка смелости»;

2.40 — о том, зачем человечеству прививки.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: 56nv.ru