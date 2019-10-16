Подорлик Задира долетел до Ростовской области

Большой подорлик Задира из Клязьминско-Лухского заказника долетел до Ростовской области. Медленно, но верно краснокнижная птица Владимирской области добирается к месту зимовки. Отследить маршрут птицы орнитологам позволяет GPS-трекер, которым был помечен подорлик.

— Подорлик долетел до севера Ростовской области. Это значит, что ему уже угрожает меньшая опасность, чем когда он находился на юге Рязанской области в преддверии холодов. Как нам показывает погода на Яндекс.Картах, сейчас над Ростовской областью находится теплый фронт, а это в свою очередь означает, что, поймав теплые токи воздуха, нашему Задире будет проще добраться до теплых стран! — сообщает группа «Птицы Владимирской области».

Подорлик Задира получил свой личный GPS-трекер в конце июля.

Мероприятие по мечению птицы, реализованное в рамках международного проекта в Клязьминско-Лухском заказнике, проводилось во Владимирской области впервые. Помеченный птенец большого подорлика оказался самцом. Ему было также надето кольцо с индивидуальным номером, взято несколько перьев для генетического анализа и сняты промеры крыла, хвоста, цевки и клюва.

Птенец является чистым представителем своего вида, не гибридом, что дает надежду орнитологам на сохранение популяции большого подорлика. Как проходило окольцовывание Задиры, читайте здесь.

Ольга Ефремова

Фото группы «Птицы Владимирской области»