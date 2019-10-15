Подход к надземному переходу у «Пекинки» затопило

Стоками с «Пекинки» затопило тротуар и газон на улице Лакина во Владимире. К надземному переходу подойти невозможно. Жители пятиэтажек по соседству сняли на видео последствия ливня и прислали в редакцию «Призыва». Поток машин едет, разбрызгивая лужи до самых пешеходных переходов. Вода течет на газон и прямо к домам.

— Когда начался ремонт «Пекинки», нам сказали, что все ливневки будут сделаны, что больше не будет потопов. Но все стало только хуже. Обещали прокопать хоть временную канаву от дома, но ничего никто не сделал, — рассказывает жительница одного из домов по улице Лакина Инна Гришина. — Даже колодец для сбора ливневой воды ни разу не чистили. Он забит доверху. Сейчас люди вынуждены передвигаться по грязи. Мы уже несколько лет просим организовать отвод ливневых вод от дома — все тщетно.



У жителей пятиэтажек на Лакина скопилась масса ответных писем на обращения и жалобы. «Призыв» второй год следит за проблемой. Обещаний было много, результата так и нет.

После ливня дорогу к переходу на «Пекинке» размыло.

В управлении ЖКХ часть вины сбрасывают на управляющую организацию, а там указывают на границы участков и меру ответственности. Собственников жилых домов футболят взад-вперед, а дело не двигается. «Призыв» в очередной раз направил запрос в мэрию, чтобы получить ответы на вопросы об устройстве ливневых стоков на этом участке.

После жалоб жителей и наших обращений к месту затопления подъехала машина «Владимирводоканала». «Лишнюю» воду откачали.

В «Упрдоре Москва — Нижний Новгород» о проблеме наслышаны, но уверены, что она не входит в их зону ответственности. В рамках капремонта федеральной трассы ливневая канализация, считают федеральные дорожники, построена по всем правилам. Тем не менее лужи есть. Но работы на «Пекинке» еще не завершены. Время на устранение недостатков у подрядчиков еще есть.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»