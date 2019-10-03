Плоскостопие у детей будут лечить по-новому

Владимирские врачи-ортопеды-травматологи внедрили современный малоинвазивный метод лечения плоскостопия у детей. Это подтаранный артроэрез. Суть метода в установке через небольшой разрез, не более 2 см, имплантата между таранной и пяточной костью. Тем самым предотвращается смещение таранной кости относительно пяточной, которое приводит к плоскостопию. Такая операция длится не более 40 минут, и уже через несколько дней после оперативного вмешательства пациент готов к выписке. Необходимости в гипсовании прооперированной стопы не возникает, поясняют в облздраве.

К преимуществам метода относятся малая частота осложнений и отличные косметические и функциональные результаты. Прежние методы хирургического лечения, напротив, отличались большой травматичностью и длительным периодом реабилитации. Пациенты были вынуждены переносить несколько операций на стопе.

Малоинвазивный метод снижает риск осложнений.

Как отметил заведующий детским ортопедическим отделением Владимирского областного центра специализированных видов медицинской помощи Гурам Чочиев, ортопедический центр один из первых в России внедрил данный метод лечения. За последние четыре года здесь было прооперированно свыше 40 детей и подростков, страдающих плоскостопием. Среди прошедших лечение – двое юных спортсменов, которые смогли вернуться к занятиям спортом.

Мобильное плоскостопие – одно из наиболее частых нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. К признакам заболевания относят аномально низкий или отсутствующий свод стопы, смещение передней части стопы и провисание ее средней части. При ходьбе пациент «заваливает» стопу вовнутрь, косолапит. Нагрузка при ходьбе распределяется неправильно, это может привести к повреждению не только ступни и голеностопного сустава, но и всего позвоночного столба вплоть до шейного отдела.

Ранее «Призыв» сообщал, что специалисты отделения сосудистой хирургии и рентгенэндоваскулярные хирурги Областной клинической больницы спасли ноги 67-летнему жителю одного из районов Владимирской области. Когда мужчина обратился за медпомощью, ситуация была критической.

Ольга Ефремова

Фото: ru.korupciya.com