Площадь Победы во Владимире взяли под круглосуточное наблюдение

Площадь Победы в областном центре взята под видеонаблюдение. Систему контроля до этого временно отключали, так как на площади велись ремонтные работы. Сейчас камеры наблюдения вновь заработали, причём с новых точек. Они установлены на опоры, смонтированные для контактной троллейбусной сети. Видеоизображение с телекамер сводится в единый опорный узел. Таким образом, общественное место, где всегда довольно много людей, круглосуточно находится в поле зрения оперативных служб.

Благоустройство площади проводится к будущему празднованию 75-летию Великой Победы.

— Камеры видеонаблюдения закреплены на новых опорах контактной сети, установленных «Владимирпассажиртрансом». Смонтировано более 10 конструкций из оцинкованного металла. Каждая из опор в связи со сложностью грунта заглублена в землю на 3,7 метра. Это позволит опорам быть более устойчивым к подвижкам грунта, — сообщили в пресс-службе администрации Владимира.

Рядом с камерами видеонаблюдения на опорах есть ещё одни аппараты – громкоговорители. Кроме того, на площади Победы переподключили светофоры и заменили подземные кабели. Из-за этих работ пришлось вскрывать плитку, копать ямы на площади и на клумбах. Благоустройство завершится в ближайшую неделю. Плитку уже завезли.

На самом мемориале «Вечный огонь» ремонт не проводился. Объект в хорошем состоянии, считают в мэрии. Городские службы обслуживают его на постоянной основе: то буквы подкрасят, то плитку восстановят, то мусор вывезут.

Стоимость работ по установке опор контактной сети составила 2,8 млн рублей.

А вот в соседнем Суздале властям придётся раскошелиться на восстановление булыжной мостовой в центре древнего города. Как сообщал «Призыв», неизвестный нарушитель на грузовике, «пропахал» участок, выложенный декоративным камнем. Хулигана, возможно, найдут, но ремонт-то нужно делать уже сейчас.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»