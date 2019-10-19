Певица из Владимира заставила повернуться всех наставников «Голоса»

Певица из Владимира Алана Чочиева прошла слепые прослушивания проекта «Голос». На Первом канале стартовал восьмой сезон вокального шоу. К Алане повернулись все наставники. Первым из них был Сергей Шнуров, который под конец исполнения даже развернул сомневающегося Валерия Сюткина. Но в итоге девушка ушла в команду Полины Гагариной.

— Я выбрала Полину Гагарину, потому что чувствую с ней родство душ. Потому что мы с ней обе яркие. Хотя мне мама говорила, ну к тебе же повернулся первым Сергей. Почему ты к нему не пошла? Как по закону жанра, кто первый повернулся, к тому и идёшь. А Полина ко мне подошла, так красиво зазывала как русалка, и я купилась, — объяснила свой выбор Алана Чочиева.

Алана Чочиева ушла в команду Полины Гагариной.

17-летняя Алана исполнила песню Стиви Уандера и Арианы Гранде «Faith». Эта композиция вошла в саундтрек к мультфильму «Зверопой» и была номинирована на премию «Золотой глобус».

По словам конкурсантки, петь она любила с детства и упорно шла к своей цели – стать певицей. За плечами Аланы две музыкальных школы. Кстати, девушка в прошлом году также принимала участие в проекте «Песни» на ТНТ. Тогда она исполняла авторскую композицию.

Следующий этап, где Алане придется побороться за победу в «Голосе», будут «Поединки». Два представителя одной команда исполняют вместе одну песню. Лучшего выбирает сам наставник. Мы желаем Алане победы!

Раннее «Призыв» сообщал, что до финала шоу «Голос 60+» дошел участник из Владимирской области — актер Областного драматического театра Владимир Лаптев. Читайте его эксклюзивное интервью!

Татьяна Данилова

Фото из личного архива Аланы Чочиевой