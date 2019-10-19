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Певица из Владимира заставила повернуться всех наставников «Голоса»

Алана Чочиева прошла слепые прослушивания

Певица из Владимира Алана Чочиева прошла слепые прослушивания проекта «Голос». На Первом канале стартовал восьмой сезон вокального шоу. К Алане повернулись все  наставники. Первым из них был Сергей Шнуров, который под конец исполнения даже развернул сомневающегося Валерия Сюткина. Но в итоге девушка ушла в команду Полины Гагариной.

— Я выбрала Полину Гагарину, потому что чувствую с ней родство душ. Потому что мы с ней обе яркие. Хотя мне мама говорила, ну к тебе же повернулся первым Сергей. Почему ты к нему не пошла? Как по закону жанра, кто первый повернулся,  к тому и идёшь. А Полина ко мне подошла, так красиво зазывала как русалка, и я купилась, — объяснила свой выбор Алана Чочиева.

Алана Чочиева ушла в команду Полины Гагариной.

17-летняя Алана исполнила  песню Стиви Уандера и Арианы Гранде «Faith». Эта композиция вошла в саундтрек к мультфильму «Зверопой» и была номинирована на премию «Золотой глобус».

По словам конкурсантки, петь она любила с детства и упорно шла к своей цели – стать певицей. За плечами Аланы две музыкальных школы. Кстати, девушка в прошлом году также принимала участие в проекте «Песни» на ТНТ. Тогда она исполняла авторскую композицию.

Следующий этап, где Алане придется побороться  за победу в «Голосе», будут «Поединки». Два представителя одной команда исполняют вместе одну песню. Лучшего выбирает сам наставник. Мы желаем Алане победы!

Раннее «Призыв» сообщал, что до финала шоу «Голос 60+» дошел участник из Владимирской области — актер Областного драматического театра  Владимир Лаптев. Читайте его эксклюзивное интервью!

Татьяна Данилова

Фото из личного архива Аланы Чочиевой

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