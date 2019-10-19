Певец из Китая покорил сердца владимирских зрителей

Подведены итоги IX всероссийского конкурса исполнителей романса, состоявшегося во Владимире. За победу боролись 27 вокалистов из регионов России, а также исполнителей из Белоруссии и Китая. Представитель Поднебесной Лю Иньлун, выступавший у нас впервые, смог покорить сердца владимирцев городским романсом. В этой номинации ему достался «Приз зрительских симпатий».

А вот Гран-при конкурса отправился в Вологду. Его обладательницей по решению жюри во главе с народным артистом России, солистом Государственного академического Большого театра Владимиром Мальченко стала Елена Журавская.

Гран-при конкурса исполнителей романса отправился в Вологду.

Остальные призовые места распределились следующим образом:

– лауреатами первой премии признаны Алёна Ростовская из Москвы (в номинации «Классический романс») и Светлана Балашова из Владимира (в номинации «Городской романс»);

– лауреатами второй премии названы Филипп Севастьянов из Ростова-на-Дону (в номинации «Классический романс») и ансамбль «Корвус» из Мурома (в номинации «Городской романс»);

– лауреатами третьей премии стали Ирина Бокарева из Ступино, Московская область (в номинации «Классический романс») и трио «Миро Ило» из Москвы (в номинации «Городской романс»).

Еще один «Приз зрительских симпатий» был вручен Ирине Бокаревой в номинации «Классический романс». Дипломантами конкурса исполнителей романса стали 13 вокалистов. Все они получили памятные подарки. Почётными дипломами отмечены 5 концертмейстеров.

Ранее «Призыв» сообщал, что свой совершенно новый взгляд на исполнение мировых хитов представит во Владимире камерный оркестр Hard Rock Orchestra. Концерт (12+) состоится 16 ноября на сцене Городского Дворца культуры.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы администрации Владимирской области