Первый снегопад обрушился на Владимирскую область

«С первым снегом!» Именно с такого приветствия начали сегодняшнее утро жители Владимирской области. Ленты в социальных сетях стремительно пополняются фотографиями заснеженных городов региона. Прогнозы синоптиков сбылись: на Владимирскую область обрушился первый снегопад.

Судя по фотографиям, дыхание зимы в большей части почувствовали жители пригорода.

Осадки в виде дождя и мокрого снега будут идти в течение всего дня, сообщил Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прогнозируется усиление северо-восточного ветра, местами его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит +1…+5 градусов.

Спасатели обратились к жителям Владимирской области с просьбой быть предельно осторожными. Такая погода повышает риски возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с падением деревьев, слабоукрепленных конструкций, а также ДТП.

Ранее «Призыв» сообщал, что снег ожидается и в начале следующей недели. Температурные показатели, еще недавно превышающие климатическую норму, окажутся ниже нормы на 3-4 градуса.

Ольга Ефремова

Фото и видео «Призыва»