Первый День ремесленника и еще шесть теплых идей для выходных

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День ремесленника Владимирской губернии 0+
На фестивальной площадке ГТК в Суздале впервые пройдет масштабный праздник-ярмарка народно-художественных промыслов. В нем примут участие более 300 мастеров и представителей предприятий Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской и Рязанской области. Будут организованы зоны мастер-классов по древнерусским ремеслам: лозоплетение, плетение кружев на коклюшках, роспись по дереву, лоскутное шитьё, роспись на керамике, роспись по шёлку и другие.
Запланирован аукцион лучших работ мастеров. Гостей порадуют зоны фуд-корта, концерт народных коллективов на открытой площадке и выставка-продажа. И вряд ли кто-то пройдет мимо ярмарки фермерских продуктов.
Кроме развлекательных мероприятий, будет и деловая программа. Состоятся форум профессионального сообщества, круглые столы с представителями федеральных структур (например, Минпромторга России). На стендах будут представлены изделия из металла и дерева, стекла и фарфора, кожи.
ГТК «Суздаль»: ул. Коровники, 45
5 октября с 11.00 до 19.00
Вход свободный
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Ефросиньевская ярмарка 0+
Ежегодно в первую субботу октября в Суздале собираются лучшие производители сельскохозяйственной и сувенирной продукции. Ожидается, что в ярмарочных мероприятиях примет участие более 140 торговцев из разных городов России. Только на Ефросиньевской ярмарке можно будет увидеть и попробовать блюда, занесенные во Всемирную красную книгу вкуса — такие как: медовуха на березовом соке, настоянная на одуванчиках по рецепту староверов; суздальский сбитень, блины с птичьими потрохами, запеченного гуся.
Гостей ждет яркая развлекательная программа, на сцене выступят лучшие коллективы Владимирской области. Пройдут различные конкурсы, в том числе на диковинный овощ, лучшее блюдо из сезонных местных продуктов, «самый длинный хрен», лучшее селфи ярмарки. Будет разыграна ярмарочная лотерея с необычными призами. Для маленьких участников будет организована детская зона с контактным зоопарком, играми, забавами и веселыми аттракционами. Также юных зрителей ждут кукольные представления от Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В 13.30 шеф-повар Юрий Ковальчук проведет мастер-класс по приготовлению традиционного местного блюда. Украшением праздника станет мини-парк аттракционов. Любой желающий сможет покататься на круглых и жердевых качелях, на каруселях, разработанных и восстановленных по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям ХVI — ХХ вв., поучаствовать в боях на мешках и даже опробовать ходули. У гостей ярмарки появится возможность окунуться в атмосферу древнерусского праздника.
Торговая площадь Суздаля
5 октября в 11.00
Вход свободный
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Нескучный выходной в библиотеке 0+
Это новый библиотечный проект, благодаря которому у горожан появится ещё одно место, где можно провести семейный досуг активно, интересно, познавательно и абсолютно бесплатно. Встречи будут проходить в Центральной городской библиотеке на Суздальском в первую субботу месяца.
10 октября — Всемирный день психического здоровья. На первом Нескучном выходном, который пройдёт 5 октября, библиотека предложит свой рецепт хорошего настроения: интересные встречи, игры, чтение и мастер-классы. Будем бороться со стрессом и создавать себе и окружающим хорошее настроение!
В программе: встреча с психологом; урок доброты и dog-чтения НКО «Светлица»; ярмарка книг и игрушек; IQ- тренинг Школы скорочтения; площадка настольных игр от МОСИГРЫ; громкие чтения «Сказки у камина» вместе с Алисой из Страны Чудес; книжный развал «Рецепт хорошего настроения»; мастер-классы и уроки программирования детского клуба «Калейдоскоп»; открытый лекторий и урок лепки от проекта «Культурный патруль во Владимире»; советы от эксперта «Фотографируй правильно!»; рисование с «Кофейным художником» Юлией Кандрашкиной и многое другое.
Центральная городская библиотека: Суздальский пр-кт, 2
5 октября с 12.00 до 18.00
Вход бесплатный
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Песни классиков и неклассиков 12+
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Концерт экспериментальной музыки 18+
В субботу площадка бара «Другой» станет местом проведения концерта отличных разноплановых групп. Ожидается преимущественно тяжелая, техничная музыка. В мероприятии участвуют инструменталисты Alien Garden, металкорщики Inflection Point и альтернативщики Fатальный Выстрел.
Группа Alien Garden — это инструментальное музыкальное трио из города Владимира. В композициях, которые исполняет коллектив можно найти мелодизм Joe Satriani, нестандартность Dream Theater, прямолинейность Death.
За свое существование владимирская группа Inflection Point прошла перерождение от пауэр-метала до пост-хардкора и металкора. Парни стараются двигаться в свежем направлении на метал-сцене, используя неизменно мелодизм в сочетании с тяжелыми рифами.
Музыка команды Fатальный Выстрел из Коврова основана на смешении мужского и женского вокала с мощным гитарным саундом. Музыканты по сей день ищут и экспериментируют, в связи с чем все песни получаются достаточно разноплановыми и разнокалиберными — от тяжелых гитарных «запилов» до абсолютной лирики, наполненной романтическим содержанием.
Бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
5 октября в 19.00
Цена билета – 200 руб.
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«Карнавал животных» 0+
В областной филармонии в рамках абонемента № 18 «Сказочное воскресенье» прозвучит самое популярное сочинение Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, французский композитор запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки. После смерти композитора партитура «Карнавала» была издана целиком, эта музыка получила известность и вошла в концертный репертуар.
«Карнавал животных» наполнен юмором, иногда переходящим в сатиру: в нём пародируются известные музыкальные произведения (в виде стилизаций и даже точных цитат), высмеиваются человеческие пороки. Велико также значение звукоизобразительности (имитируются голоса животных, течение воды и т.п.)
Исполнители — камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина.
Владимирская областная филармония: пр-кт Ленина, 1
6 октября в 12.00.
Цена билета — 300 руб.
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Семейный киномарафон
Традиционно насыщенные киновыходные предлагает бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок» (расписание действительно оба дня):
10.30 — анимационный фильм «Братья Медведи: Тайна трёх миров» (6+). История о том, как непоседливым медведям и лесорубу Вику приходится объединиться против бандитов, охотящихся за древними сокровищами.
13.30 — комедийный мультфильм «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» (6+). Миссия по спасению галактики ложится на плечи главного героя, а робот Кланк становится его верным другом и помощником.
16.00 — приключенческий мультфильм «Замбезия» (0+). Несмотря на внутрисемейные разногласия, соколёнок Кай всё же отправляется вместе с другими птицами в город мечты…
18.30 — историческая драма «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» (12+). История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни, оккупированной немцами во время Второй мировой войны, увлекает и затягивает молодую писательницу Джулиет.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
5 и 6 октября в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: 2r.ru
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