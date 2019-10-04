Первый День ремесленника и еще шесть теплых идей для выходных

На фестивальной площадке ГТК в Суздале впервые пройдет масштабный праздник-ярмарка народно-художественных промыслов. В нем примут участие более 300 мастеров и представителей предприятий Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской и Рязанской области. Будут организованы зоны мастер-классов по древнерусским ремеслам: лозоплетение, плетение кружев на коклюшках, роспись по дереву, лоскутное шитьё, роспись на керамике, роспись по шёлку и другие.

Запланирован аукцион лучших работ мастеров. Гостей порадуют зоны фуд-корта, концерт народных коллективов на открытой площадке и выставка-продажа. И вряд ли кто-то пройдет мимо ярмарки фермерских продуктов.

Кроме развлекательных мероприятий, будет и деловая программа. Состоятся форум профессионального сообщества, круглые столы с представителями федеральных структур (например, Минпромторга России). На стендах будут представлены изделия из металла и дерева, стекла и фарфора, кожи.

ГТК «Суздаль»: ул. Коровники, 45

5 октября с 11.00 до 19.00

Вход свободный