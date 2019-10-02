Первое информационное табло установили на остановке Владимира

Остановка общественного транспорта «Золотые ворота» на Театральной площади Владимира оборудована первым электронным информационным табло. С его помощью можно отслеживать интервалы движения автобусов и троллейбусов. Также табло дает информацию о дате, актуальном времени и температуре воздуха. Пока оборудование проходит тестирование, в его работе возможны кратковременные сбои, предупреждают в мэрии.

Завтра такое же электронное табло установят на павильоне напротив ЦУМа «Валентина». Всего в этом году ими будут оборудованы 25 остановок. Работы проводятся в рамках реализации поручения городских властей по созданию «умных» остановок общественного транспорта, максимально удобных и функциональных для жителей.

В этом году табло установят на 25 остановках.

В октябре прошлого года во Владимире появилась первая остановка с подогревом. Речь идет о павильоне у ДК молодежи. Но горожане неоднократно жаловались, что в холода подогрев не работает. В этом году часть остановочных павильонов оснастили оборудованием для подзарядки мобильных устройств. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru