Первая интернет-звезда стендапа Бо Бёрнем на ТНТ4

21 октября в 23:00 премьера на ТНТ4 — Стендап «Бо Бёрнем: Слова, слова, слова» (18+), который был номинирован на приз за лучшее шоу на фестивале комедии в Эдинбурге и получил там приз зрительских симпатий.

В 2006 году старшеклассник Бо Бёрнем загрузил на YouTube ролик со своей первой юмористической песней, который внезапно стал собирать по миллиону просмотров в день. Всего за месяц он получил такую аудиторию, которую более старшие и опытные комики не собирали и за десятки лет выступлений в стендап-клубах. Бо устроил революцию в индустрии. Он показал, что комикам вовсе не обязательно стоять в очереди на открытые микрофоны, чтобы проверять материал. Достаточно запереться в своей комнате и заснять шутки на камеру. Зато после интернет-славы он начал навёрстывать упущенное и много вступать живьём в клубах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Лондона и Монреаля.

Бо Бёрнем работает в жанре музыкальной комедии, то есть свои шутки он не рассказывает, а поёт. В его стендапе очень мало прозы, зато есть сатирические стихотворения, абсурдные песни под фортепиано, баллады под гитару и рэп.

Бо Бёрнем: «Мне очень нравится изучать разные формы комедии, и создавать новые образы. Я не могу себя описать одним словом. Я действительно не знаю, кто я. Понятия не имею. И никогда не знаю, что именно я делаю. Не хочу, чтобы люди вешали на меня ярлыки: «Ух ты, он хороший автор» или «Ух ты, он хороший певец». Я хочу, чтобы люди смотрели мои шоу и говорили: «Ух ты, что это тут происходит?», «Блин, какая-то интересная штука».

Имя Бо — сокращение от «Роберт». На самом деле родители всегда называли его Бо, но в свидетельство о рождении записали «Роберт», на всякий случай, если их сын вдруг выберет серьёзную профессию. «Например, никто не хотел бы услышать в больнице: вас прооперирует доктор Бо», — рассуждает Бёрнем о своём имени.

В 2018 году комик заявил о себе в киноиндустрии. Он снялся в фильме «Очень плохие девчонки» с участием Скарлетт Йоханссон и Зои Кравиц и срежиссировал драму «Восьмой класс», которая номинировалась на «Золотой глобус» и выиграла приз за лучший дебют Американской гильдии режиссёров.

Стендап Бо Бёрнема «Слова, слова, слова» — 21 октября в 23:00 на ТНТ4.