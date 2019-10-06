Первая бесплатная школа по футболу открылась во Владимире

Знаменательное событие для юных поклонников футбола. Первая муниципальная футбольная школа «Молодежный» торжественно открылась во Владимире. Все занятия там абсолютно бесплатные. Уже сейчас в школе под руководством четырех профессиональных тренеров занимаются 220 воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет. И набор продолжается. Как сообщил «Призыву» сотрудник спортивного центра «Молодежный», экс-капитан ФК «Торпедо» Иван Каратыгин.

В планах школы набрать порядка 400 воспитанников

— Записаться можно в любой момент, никаких ограничений нет. Никого не отчисляем: если ребенок хочет заниматься футболом, мы ему всегда рады. Все подробная информация о каждом тренере, а также расписание занятий размещена в нашей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также можно позвонить нам по телефону 53-68-88, — уточнил Иван Каратыгин.

Занятия проходят на полях в Центральном парке Владимира и на стадионе «Юность».

В зимнее время оттачивать мастерство футбола будущие Роналду и Месси будут в зале. Сейчас руководство спортивного центра «Молодежный» решает этот вопрос; собственных крытых площадок нет, поэтому подыскиваются варианты. По некоторым залам уже есть предварительная договоренность со школами. Вероятнее всего, ребята будут заниматься на базе образовательных учреждений, расположенных поблизости от футбольных полей.

— В приоритете у нас, конечно, большой футбол. Поэтому мы бы хотели, чтобы занятия по большей части проходили на улице. Все условия для этого есть. А залы — это временная мера на период холодов и плохой погоды. Заниматься на свежем воздухе детям куда полезнее, — уверен Иван Каратыгин.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что во Владимире работают десятки бесплатных секций для детей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»