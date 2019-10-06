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Первая бесплатная школа по футболу открылась во Владимире

Открыт набор юных воспитанников

Знаменательное событие для юных поклонников футбола. Первая муниципальная футбольная школа «Молодежный» торжественно открылась во Владимире. Все занятия там абсолютно бесплатные. Уже сейчас в школе под руководством четырех профессиональных тренеров занимаются 220 воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет. И набор продолжается. Как сообщил «Призыву» сотрудник спортивного центра «Молодежный», экс-капитан ФК «Торпедо» Иван Каратыгин.

В планах школы набрать порядка 400 воспитанников

Записаться можно в любой момент, никаких ограничений нет. Никого не отчисляем: если ребенок хочет заниматься футболом, мы ему всегда рады. Все подробная информация о каждом тренере, а также расписание занятий размещена в нашей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также можно позвонить нам по телефону 53-68-88, — уточнил Иван Каратыгин.

Занятия проходят на полях в Центральном парке Владимира и на стадионе «Юность».

В зимнее время оттачивать мастерство футбола будущие Роналду и Месси будут в зале. Сейчас руководство спортивного центра «Молодежный» решает этот вопрос; собственных крытых площадок нет, поэтому подыскиваются варианты. По некоторым залам уже есть предварительная договоренность со школами. Вероятнее всего, ребята будут заниматься на базе образовательных учреждений, расположенных поблизости от футбольных полей.

В приоритете у нас, конечно, большой футбол. Поэтому мы бы хотели, чтобы занятия по большей части проходили на улице. Все условия для этого есть. А залы — это временная мера на период холодов и плохой погоды. Заниматься на свежем воздухе детям куда полезнее, — уверен Иван Каратыгин.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что во Владимире работают десятки бесплатных секций для детей.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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