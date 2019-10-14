Пенсионерке грозит срок за подделку проездного

Жительница Владимирской области попалась в поезде с поддельным проездным. Случай был зафиксирован сотрудниками транспортной полиции в поезде «Черусти-Вековка». Было установлено, что документ подложный. По данному факту отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы до 6 месяцев.

Максимальное наказание по вменяемой статье — лишение свободы на полгода.

Ранее «Призыв» сообщал, что житель Камешковского района чуть не лишился свободы за подделку медицинской справки. Смягчило приговор суда только полное раскаяние «пациента» и тот факт, что подобное нарушение значится за ним впервые.

Ольга Ефремова

Фото: freesmi.by