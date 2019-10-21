Пациент судится с частной клиникой за удаленные зубы

Пациент из Владимира судится с частной стоматологической клиникой за необоснованно удаленные зубы. Владимирец уверен, что показаний для этого не было и все зубы подлежали лечению. Мужчина обратился в медицинский центр в августе текущего года. В клинике ему была определена программа лечения, однако в ходе операции план изменился, и одномоментно клиенту удалили несколько зубов и имплантов. В результате истец испытал сильнейшие боли и не мог вести привычный образ жизни.

За услугу ему пришлось заплатить 117 850 рублей.

Чтобы исправить ситуацию, мужчина обратился в другую клинику, где ему был составлен план лечения, стоимость которого составляет 562 500 руб. Он уже начал восстановительное лечение, сообщает пресс-служба Фрунзенского суда города Владимира.

Между тем пациент не оставляет намерений доказать непрофессионализм сотрудников первой клиники в суде. По мнению истца, был причинен вред его здоровью, он испытал физические и нравственные страдания. В качестве компенсации мужчина потребовал возместить убытки: 117 850 рублей и 562 500 рублей. Также он просил взыскать компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Представители ответчика в судебном заседании высказались против исковых требований в полном объеме. Проведенная судебно-медицинская экспертиза нарушений в оказании медицинских услуг не выявила. При этом по одному зубу у экспертов все-таки возник вопрос. Клинические данные по нему не были отражены в медицинской документации.

В итоге исковые требования суд удовлетворил частично и взыскал с медицинского центра в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, а также возврат стоимости выполненной услуги — 5000 рублей и штраф в сумме 5000 рублей. Истец не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу.

Ранее «Призыв» сообщал, что измученный стоматологом пациент попал в больницу.

Ольга Ефремова

Фото: startsmile.ru