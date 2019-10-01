Пациент Собинской больницы мог умереть из-за врачебной ошибки

Следственный комитет Владимирской области возбудил уголовное дело по факту смерти пациента Собинской районной больницы. Мужчина умер в лечебном учреждении после проведения операции. Собинская межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что врач больницы во время проведения операции допустил ошибку. Она стала роковой и повлекла смерть пациента.

Трагедия случилась в июне 2019-го.

Мужчина поступил в больницу с желудочно-кишечным кровотечением, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Пока ни одному из врачей обвинение не предъявлено.

Ранее «Призыв» сообщал о ещё одном резонансном деле, касающемся сферы здравоохранения. Суд признал фельдшера из Юрьева-Польского виновной в смерти пациентки. К трагедии привело ненадлежащее исполнение медиком своих профессиональных обязанностей.

Ольга Ефремова

Фото: rusone.ru