Пациент из Судогды получил 15-миллионный электронный больничный

В России выдан 15-миллионный электронный больничный. Примечательно, что его получил пациент Судогодской центральной больницы имени Поспелова. Электронные листки нетрудоспособности в России были введены с 1 июля 2017 года. По данным пресс-службы Фонда социального страхования, больше всего их было выдано в республике Татарстан — 1 024 122 штуки, на втором месте Московская область — 735 362 штуки, на третьем Кемеровская область — 692 083 штуки.

На данный момент электронные больничные листы выдают свыше 8 тысяч медицинских организаций — около 72,71% от общего количества по России. Вместе с тем для удобства граждан традиционные бумажные листки нетрудоспособности пока также сохранены.

Электронные и бумажные больничные имеют равную юридическую силу.

Главное преимущество электронного больничного в том, что пациентам не нужно ходить по кабинетам за печатями или исправлять больничный в случае ошибки. Электронный документ невозможно потерять или испортить при оформлении, его нельзя подделать, заверяют в облздраве.

Внедрение современных технологий в медицинских учреждениях – это, безусловно, огромный плюс. При этом нередко они дают сбой на местах. Так, пациенты Собинской районной больницы смогли добиться возобновления электронной записи на прием к врачу только через суд.

Свои права в суде отстаивает и житель Судогодского района Александр Малышенко. Он подал иск к Областной клинической больнице из-за отсутствия возможности записаться к врачу через портал госуслуг. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: vesti22.tv