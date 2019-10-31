Пассажирский автобус сгорел во Владимире

Второй за последнее время пассажирский автобус полностью сгорел во Владимире. Пожар произошел накануне вечером на Суздальском проспекте, на конечной остановке возле «Глобуса». Свидетелями того, как полыхает «Волгабас» № 24 компании «Владимирпассажиртранс», стали посетители гипермаркета. Видео пожара сразу же распространилось в социальных сетях.

По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 27,5 кв. м.

— Машина находилась на стоянке у гипермаркета «Глобус». В салоне не было ни пассажиров, ни водителя, ни кондуктора. Поэтому информация из социальных сетей о том, что пришлось эвакуировать людей, не соответствует действительности. ЧП произошло в момент пересменки, — уточнил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович. — Сейчас администрация города совместно с дознавателями проводит собственную проверку. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание. Подлежит ли автобус восстановлению, выяснят инженерные службы. Материальный ущерб устанавливается.

Пострадавших, к счастью, нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что в августе на остановке у Владимирского химзавода сгорел автобус 15-го маршрута. Оказалось, что огонь в общественном транспорте вспыхнул из-за забытой тряпки.

Ольга Ефремова, Полина Тарбеева

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Видео группы «Типичный Владимир»