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Парковку запретили еще на двух улицах Владимира

Мест для машин становится все меньше

Припарковать автомобиль во Владимире становится все сложнее. Мэрия сообщает, что ограничение остановки транспортных средств введено сразу на двух улицах областного центра: Гастелло и Строителей. На улице Гастелло нельзя будет парковаться от перекрестка с улицей Тракторной до бывшего троллейбусного депо. А на улице Строителей — на участке от улицы Кирова и до 1-й Заводской — по обеим сторонам проезжей части.

Там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Такие меры вводятся с целью обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы Куйбышева, уточняют в городской администрации.

Мест для парковки во Владимире остается все меньше.

Ранее «Призыв» сообщал о запрете парковки на улице Куйбышева, на участке возле конечной остановки автобусов. Также под запрет попал свободный паркинг и в центре Владимира, на улице Ильича. Эвакуацией обернется и парковка на Гороховой.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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