Парковку запретили еще на двух улицах Владимира

Припарковать автомобиль во Владимире становится все сложнее. Мэрия сообщает, что ограничение остановки транспортных средств введено сразу на двух улицах областного центра: Гастелло и Строителей. На улице Гастелло нельзя будет парковаться от перекрестка с улицей Тракторной до бывшего троллейбусного депо. А на улице Строителей — на участке от улицы Кирова и до 1-й Заводской — по обеим сторонам проезжей части.

Там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Такие меры вводятся с целью обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы Куйбышева, уточняют в городской администрации.

Мест для парковки во Владимире остается все меньше.

Ранее «Призыв» сообщал о запрете парковки на улице Куйбышева, на участке возле конечной остановки автобусов. Также под запрет попал свободный паркинг и в центре Владимира, на улице Ильича. Эвакуацией обернется и парковка на Гороховой.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»